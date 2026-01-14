Trump questiona a capacidade de Reza Pahlavi de obter apoio no Irã

247 - O atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o opositor exilado Reza Pahlavi “parece muito simpático”, mas expressou dúvidas sobre a capacidade do líder de reunificar apoio político dentro do Irã, à medida que a nação enfrenta intensos protestos e desafios internos.

Segundo a reportagem da Reuters, Trump disse que ainda não está claro se Pahlavi seria aceito como líder caso o governo clerical de Teerã venha a cair, destacando que a oposição iraniana permanece fragmentada e sem presença consolidada dentro do país.

Na entrevista realizada no Salão Oval, o presidente observou que há possibilidade de o regime iraniano sofrer um colapso em meio aos protestos, embora tenha ressaltado que isso não depende exclusivamente de um único líder opositor. “Não sei se seu país aceitaria sua liderança, e certamente, se aceitassem, isso seria bom para mim”, afirmou Trump, segundo a Reuters.

Reza Pahlavi, que vive no exterior desde a Revolução Islâmica de 1979 e é filho do último xá do Irã, tornou-se uma voz mais destacada durante os protestos em curso no país. No entanto, como observou Trump, a oposição está dividida entre diferentes grupos e correntes ideológicas, sem unidade clara para substituir o atual governo.

A Reuters registra que Trump, ao comentar sobre Pahlavi, também mencionou outros temas durante a mesma entrevista, incluindo negociações de paz relacionadas à guerra na Ucrânia, críticas internas e questões políticas domésticas nos Estados Unidos.

A postura de Trump reflete a complexidade do cenário geopolítico envolvendo o Irã, onde protestos e pressão internacional colocam em foco tanto a resistência interna quanto a capacidade da oposição exilada de articular apoio sustentável dentro do país.