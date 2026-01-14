Trump afirma que mortes e execuções cessaram no Irã

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta quarta-feira (14) que sua administração foi informada de que as mortes e execuções no Irã teriam sido interrompidas. “As mortes pararam. As execuções pararam”, disse o político estadunidense durante conversas com jornalistas na Casa Branca, segundo relatos divulgados por veículos de comunicação estrangeiros.

O político do Partido Republicano afirmou que a informação teria sido repassada por fontes consideradas relevantes pelo governo dos EUA, embora ele não tenha revelado a origem dos dados. O presidente disse que o governo estadunidense acompanhará a situação para avaliar como o processo irá evoluir. As informações foram publicadas pela agência Xinhua.

“Fomos informados por fontes muito importantes do outro lado, e elas disseram que as mortes pararam e que as execuções não vão acontecer. Espero que isso seja verdade”, acrescentou.

“Vamos observar e ver qual será o andamento do processo. Mas recebemos uma declaração muito boa, muito positiva, de pessoas que estão cientes do que está acontecendo”.

No mesmo dia, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, também se manifestou em entrevista à emissora Fox News. Na ocasião, ele pediu que a administração Trump priorize o caminho diplomático para evitar novos confrontos.

“Agora há calma. Estamos em pleno controle”, declarou Araghchi, ao defender que os Estados Unidos busquem soluções diplomáticas para que não “repitam o mesmo erro”.

As declarações de ambos os lados ocorrem em meio à atenção internacional sobre a situação interna do Irã e aos desdobramentos das recentes tensões envolvendo o país e o governo dos EUA.