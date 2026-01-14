Senado dos EUA bloqueia iniciativa para conter os poderes de guerra de Trump na Venezuela

Reuters – Os republicanos do Senado dos EUA votaram nesta quarta-feira contra uma resolução que teria impedido o presidente Donald Trump de realizar novas ações militares na Venezuela sem a autorização do Congresso, depois que o presidente republicano pressionou membros do partido que a haviam apoiado.

A votação foi de 51 a 50 para uma questão de ordem que bloqueou a resolução de poderes de guerra, já que apenas três dos republicanos votaram com todos os democratas a favor de seguir em frente. Foi necessário o voto do vice-presidente JD Vance para o desempate.