Em telefonema, Lula e Putin discutem agenda bilateral e situação da Venezuela

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, mantiveram uma conversa telefônica nesta quarta-feira (14) para discutir temas centrais da relação bilateral e avaliar o cenário internacional. O diálogo, segundo a CNN Brasil, incluiu os preparativos para um encontro de alto nível entre os dois países e a situação política da Venezuela, com ênfase na estabilidade regional e na soberania dos Estados. Segundo o governo brasileiro, os dois líderes abordaram a realização da 8ª Comissão Bilateral de Alto Nível Brasil–Rússia (CAN), prevista para o dia 5 de fevereiro, em Brasília.

Agenda bilateral fortalece cooperação estratégica

De acordo com o Planalto, a comissão será presidida pelo vice-presidente Geraldo Alckmin e pelo primeiro-ministro russo, Mikhail Mishustin. A expectativa é de que o encontro amplie a cooperação em áreas consideradas prioritárias para os dois países.

“Os presidentes concordaram que a reunião bilateral será oportunidade para dinamizar áreas prioritárias como comércio, agricultura, defesa, energia, ciência e tecnologia, educação e cultura”, informou o governo brasileiro em nota oficial.

Ainda segundo o Planalto, Vladimir Putin manifestou o compromisso de enviar uma delegação de alto nível a Brasília, reforçando o interesse russo em aprofundar o diálogo institucional com o Brasil.

Venezuela e estabilidade regional entram na pauta

Durante o contato, Lula e Putin também discutiram a situação da Venezuela e outros temas da agenda internacional. Conforme comunicado do Kremlin, os dois presidentes ressaltaram posições convergentes em relação à defesa da soberania estatal e dos interesses nacionais da República Bolivariana da Venezuela.

O Planalto acrescentou que ambos “manifestaram preocupação com a situação da Venezuela e reiteraram a importância de que a América do Sul e o Caribe sigam como zonas de paz”. Os líderes concordaram ainda em manter a coordenação de esforços em instâncias multilaterais, como a Organização das Nações Unidas (ONU) e o BRICS.

Articulação diplomática em fóruns multilaterais

A conversa ocorreu em um contexto de intensificação das tensões internacionais após uma operação militar realizada pelos Estados Unidos na Venezuela, que resultou no sequestro do presidente venezuelano Nicolás Maduro. Diante do episódio, o governo brasileiro tem reforçado a defesa do princípio da soberania nacional.

O Brasil também tem adotado uma postura crítica em relação à atuação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sustentando que ações unilaterais representam riscos à estabilidade regional e ao direito internacional. Em manifestações anteriores, Lula classificou a operação estadunidense como uma “afronta gravíssima” e afirmou que foi ultrapassada uma “linha inaceitável”.