Putin afirma que Ucrânia recorre ao terror após sofrer reveses militares

247 - O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou que a Ucrânia passou a adotar “terror individual e em massa” diante da incapacidade de impor uma derrota estratégica às forças russas no campo de batalha. A declaração foi feita durante reunião do conselho do Serviço Federal de Segurança (FSB), em meio à escalada de ataques em regiões fronteiriças.

As informações foram divulgadas pela agência Prensa Latina, que relatou as declarações do chefe de Estado russo no encontro com altos funcionários do FSB. Segundo a publicação, Putin vinculou o aumento de ações terroristas à atuação de serviços de inteligência ucranianos e de seus instrutores estrangeiros.

De acordo com o líder russo, “incapaz de infligir uma derrota estratégica à Rússia no campo de batalha, o inimigo recorre ao terror individual e em massa. Isso inclui bombardear cidades, sabotar infraestruturas e tentar assassinar funcionários governamentais e militares”. Ele acrescentou que, no último ano, houve crescimento no número de crimes relacionados ao terrorismo e que, em sua avaliação, a maioria dessas ocorrências estaria ligada às agências de inteligência da Ucrânia.

Putin também declarou que aumentaram significativamente os ataques contra infraestruturas russas, instituições sociais e administrativas e edifícios residenciais, realizados com o uso de mísseis e diferentes tipos de veículos aéreos não tripulados. Segundo ele, as ações têm atingido veículos civis, moradias, áreas de lazer, centros comerciais e outras instalações, resultando em vítimas.

No mesmo encontro, o presidente russo determinou a adoção de medidas adicionais para responder com maior rapidez e eficácia às ameaças. Entre as orientações, estão o reforço da segurança antiterrorista em infraestruturas de energia e transporte, além da elaboração de planos de controle mais rígidos para locais de reunião pública, com o objetivo de ampliar a proteção de instalações consideradas críticas.

Putin afirmou ainda que indivíduos que vivem na Rússia estariam sendo contatados por “tutores ucranianos”, que lhes forneceriam instruções para organizar a destruição de linhas férreas, pontes e outros alvos estratégicos. O presidente também denunciou a existência de um plano para explodir os gasodutos Turkish Stream e Blue Stream, no Mar Negro.

Ao comentar essas ações, declarou que elas buscam “minar o processo de negociação” com a Ucrânia. “Estão a fazer tudo o que é possível para provocar e destruir o que foi alcançado através do diálogo”, enfatizou, ao relacionar os episódios ao contexto das tratativas em curso entre os dois países.