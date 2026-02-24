Rússia acusa França e Reino Unido de planejar envio de arma nuclear à Ucrânia

247 - O Serviço de Inteligência Externa da Rússia (SVR) afirmou nesta terça-feira (24) que França e Reino Unido estariam trabalhando para viabilizar o fornecimento de uma arma nuclear ou, ao menos, de uma chamada “bomba suja” à Ucrânia. A denúncia foi feita em comunicado oficial divulgado por Moscou em meio ao conflito entre Rússia e Ucrânia.

As informações foram publicadas pela RT Brasil. Segundo o SVR, Londres e Paris avaliam que Kiev não teria condições de vencer a guerra contra a Rússia nas circunstâncias atuais, mas não aceitariam uma eventual derrota ucraniana no campo de batalha.

De acordo com o órgão russo, autoridades britânicas e francesas estariam “cientes” de que a evolução da situação na Ucrânia “não deixa nenhuma possibilidade” de alcançar a “tão almejada vitória sobre a Rússia”. Ainda assim, conforme o comunicado, os dois países não estariam dispostos a admitir a derrota de Kiev.

O serviço de inteligência afirma que as elites políticas do Reino Unido e da França pretendem fornecer à Ucrânia uma “arma secreta” para fortalecer sua posição nas negociações. A estratégia, segundo o SVR, seria permitir que Kiev exigisse condições mais favoráveis para encerrar o conflito caso “possua uma bomba atômica ou, pelo menos, uma bomba suja”.

O comunicado também menciona a Alemanha, indicando que Berlim teria rejeitado “prudentemente” participar do que o serviço russo classificou como uma “perigosa aventura”.