Putin defende criação de modelos nacionais de Inteligência Artificial competitivos

247 - O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou que o país precisa avançar no desenvolvimento de modelos nacionais de inteligência artificial (IA) que sejam competitivos em escala global e garantam autonomia tecnológica. A proposta foi apresentada durante uma reunião governamental dedicada ao avanço das tecnologias de IA, com foco na soberania digital russa.

De acordo com informações da agência estatal TASS, Putin destacou a necessidade de criar e aprimorar modelos fundamentais de inteligência artificial desenvolvidos internamente. “Considero necessário criar e, posteriormente, desenvolver modelos nacionais fundamentais de Inteligência Artificial”, declarou o presidente durante o encontro.

Segundo ele, esses sistemas devem alcançar alto nível de competitividade internacional, sem abrir mão do controle nacional sobre sua estrutura e funcionamento. “Esses modelos devem ser globalmente competitivos e ter o máximo nível de soberania”, afirmou Putin.

O presidente também ressaltou que empresas russas devem participar integralmente de todo o processo de desenvolvimento dessas tecnologias. A ideia, segundo ele, é garantir que especialistas locais dominem completamente os sistemas, desde a concepção até a operação. Esse envolvimento permitiria que engenheiros russos “administrem todos os parâmetros de instituições tão complexas”, reforçando o controle técnico e estratégico sobre a IA.

A declaração ocorre em um contexto global de crescente disputa tecnológica, em que países buscam reduzir dependências externas e fortalecer suas capacidades internas no setor de inteligência artificial, considerado estratégico para segurança, economia e inovação.