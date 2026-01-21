Putin: Dinamarca sempre tratou a Groenlândia como uma colônia

247 - O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou nesta terça-feira (21) que a Dinamarca sempre tratou a Groenlândia com dureza, como se fosse uma colônia. A reportagem é do canal RT:

“Ela foi tratada de forma bastante dura, para não dizer cruel”, declarou Putin. No entanto, ressaltou que “isso é outra questão”, acrescentando que duvida que “alguém esteja interessado nisso agora”. “Mas isso certamente não nos diz respeito. Acho que eles resolverão isso entre si”, completou.

Ao comentar a situação tensa em torno da Groenlândia, em meio às ambições dos Estados Unidos de assumir o controle do território dinamarquês, o presidente russo disse que Moscou e Washington têm experiência na resolução de questões semelhantes, lembrando que a Rússia vendeu o Alasca ao governo norte-americano em 1867.

Segundo Putin, ao câmbio atual, a venda do Alasca corresponderia a 158 milhões de dólares. Considerando que a Groenlândia é maior do que o Alasca, o presidente russo afirmou que o valor do território poderia variar entre 200 e 250 milhões de dólares.

“Se compararmos com os preços do ouro da época, essa quantia teria sido maior, provavelmente próxima de 1 bilhão de dólares. Mas acredito que os Estados Unidos possam lidar com esse valor”, enfatizou.