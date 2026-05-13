Putin diz que míssil Sarmat supera sistemas ocidentais e anuncia nova geração de armas russas

247 – O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou que o novo míssil balístico intercontinental pesado Sarmat representa o “sistema de mísseis mais poderoso do mundo” e destacou que a arma possui capacidade superior aos sistemas equivalentes do Ocidente. As declarações foram publicadas pela Sputnik e repercutidas pela RT nesta terça-feira (12), após um novo teste realizado pelas forças armadas russas.

Segundo Putin, o Sarmat possui potência comparável ao lendário míssil soviético Voevoda, mas com capacidade significativamente ampliada. “O rendimento total da ogiva lançada é mais de quatro vezes maior do que o de qualquer equivalente ocidental existente, mesmo o mais poderoso”, afirmou o líder russo.

O presidente explicou que o sistema pode operar não apenas em trajetória balística tradicional, mas também em rota suborbital, o que ampliaria consideravelmente seu alcance estratégico. “Pode viajar não apenas em trajetória balística, mas também suborbital, o que lhe confere um alcance de mais de 35 mil quilômetros, dobrando sua precisão e sua capacidade de penetrar todos os sistemas de defesa antimísseis existentes e futuros”, declarou.

Putin acrescentou que o primeiro regimento equipado com o novo sistema deverá entrar em operação até o fim deste ano, fortalecendo o arsenal nuclear estratégico russo em meio ao aumento das tensões geopolíticas entre Moscou e a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN).

Rússia anuncia desenvolvimento de sistemas “sem análogos”

Durante sua fala, Putin também afirmou que a Rússia iniciou o desenvolvimento de uma nova geração de armamentos avançados que, segundo ele, não possuem equivalentes em nenhum outro país.

“Na Rússia, iniciou-se o trabalho de desenvolvimento de sistemas avançados que não têm análogos em todo o mundo”, declarou.

O presidente russo destacou ainda que Moscou segue implementando o programa de modernização de suas forças nucleares estratégicas. Entre os sistemas mencionados por Putin estão os mísseis hipersônicos Kinzhal, o complexo Avangard e o sistema Oreshnik, que poderá ser equipado com ogivas nucleares.

A estratégia russa de fortalecimento militar ocorre em um momento de crescente rivalidade entre Rússia e Estados Unidos, especialmente após o aprofundamento do conflito na Ucrânia e a ampliação da presença militar da OTAN em regiões próximas ao território russo.