Rei Charles retira títulos e mansão do príncipe Andrew

LONDRES, 30 de outubro (Reuters) - O rei Charles da Grã-Bretanha retirou o título de príncipe de seu irmão mais novo, Andrew, e o expulsou de sua residência perto do Castelo de Windsor, informou o Palácio de Buckingham nesta quinta-feira, punindo-o por seus laços com o falecido criminoso sexual Jeffrey Epstein.

Andrew, de 65 anos, irmão mais novo de Charles e segundo filho da falecida Rainha Elizabeth, tem sofrido crescente pressão devido ao seu comportamento e ligações com Epstein, e no início deste mês foi forçado a deixar de usar o título de Duque de York.

Charles intensificou suas ações contra Andrew, destituindo-o de seus títulos e deixando-o conhecido apenas como Andrew Mountbatten-Windsor.

O comunicado do Palácio de Buckingham informou que uma notificação formal também foi entregue a Andrew para que ele rescinda o contrato de arrendamento de sua mansão Royal Lodge, na propriedade de Windsor, a oeste de Londres, e que se mudará para uma acomodação privada alternativa no leste da Inglaterra.

O Palácio expressa suas condolências às vítimas de abuso.

"Essas censuras são consideradas necessárias, apesar de ele continuar negando as acusações contra ele", disse o palácio. "Suas Majestades desejam deixar claro que seus pensamentos e mais profunda solidariedade estiveram, e continuarão, com as vítimas e sobreviventes de todas as formas de abuso."

Uma fonte do palácio afirmou que, embora Andrew continuasse a negar as acusações contra ele, era evidente que houve graves erros de julgamento. A fonte disse que a decisão foi tomada por Charles, mas que o monarca tinha o apoio de toda a família, incluindo o herdeiro do trono, o príncipe William.

Nas últimas semanas, os jornais britânicos voltaram sua atenção para as finanças de Andrew, depois que o Times noticiou que ele não pagava aluguel de sua mansão de 30 cômodos há duas décadas, mas havia financiado pelo menos 7,5 milhões de libras (US$ 10,07 milhões) em reformas quando se mudou para lá.

Em uma rara intervenção política, uma comissão parlamentar britânica questionou na quarta-feira se Andrew deveria continuar morando na casa.

(US$ 1 = 0,7451 libras esterlinas)

Reportagem de Catarina Demony e Michael Holden; edição de Kate Holton.