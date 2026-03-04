Reino Unido desaconselha viagens a todo o Líbano diante de agressões de Israel

247 - O Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido (FCDO, na sigla em inglês) informou nesta quarta-feira (4) que recomenda evitar todas as viagens ao Líbano. O país árabe se encontra envolvido no conflito no Oriente Médio, iniciado após ataques e agressões dos Estados Unidos e Israel ao Irã. As informações são da Agência Reuters.

"O FCDO agora recomenda evitar todas as viagens ou limitar-se apenas a viagens essenciais a todas as regiões do Líbano", afirmou o ministério em seu site. O pronunciamento atualiza a orientação anterior que desaconselhava deslocamentos apenas para algumas áreas do país.

Israel ordenou que os moradores deixassem uma faixa do sul do Líbano nesta quarta-feira, enquanto intensifica ações no território libanês. Em meio aos ataques israelenses, famílias libanesas deslocadas têm sido obrigadas a passar a noite nas calçadas ou fugir de suas residências carregando poucos ou nenhum pertence, segundo a CNN Brasil. Desde segunda-feira (2), 74 pessoas morreram em decorrência dos bombardeios, segundo dados do Ministério da Saúde libanês.

O cenário atual no Líbano e no Oriente Médio está ligado à escalada regional iniciada pelos ataques dos Estados Unidos e Israel contra o Irã desde sábado (28). Em resposta, o governo iraniano atacou países do Oriente Médio que abrigam bases militares estadunidenses, como Emirados Árabes Unidos, Catar, Bahrein, Kuwait, Jordânia e Iraque.