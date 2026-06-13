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      Reino Unido prepara plano de defesa antes da cúpula da Otan

      Nova estratégia militar britânica será apresentada antes do encontro da Otan previsto para julho

      Keir Starmer, 30 de abril de 2026 (Foto: REUTERS/Jack Taylor)
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      Reuters - O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, informou neste sábado ao secretário-geral da Otan, Mark Rutte, que deve divulgar o plano de investimento na área de defesa do governo antes da cúpula da aliança em Ancara, no próximo mês, informou um porta-voz de Downing Street.

      Em uma ligação no início deste sábado, Starmer e Rutte concordaram que os aliados devem fortalecer a defesa coletiva e agir mais rapidamente em resposta a ameaças comuns e em constante evolução.

      A ligação ocorre em meio à crescente pressão política sobre Starmer após a renúncia de John Healey do cargo de ministro da Defesa na quinta-feira, acusando Starmer de não comprometer os recursos necessários para manter o Reino Unido a salvo das crescentes ameaças.

      “O primeiro-ministro apresentou atualizações sobre o plano de investimento em defesa, ressaltando seu compromisso de publicá-lo antes da cúpula da Otan em Ancara”, disse o porta-voz em comunicado.

      “O secretário-geral da Otan saudou o aumento do investimento do Reino Unido em defesa como uma contribuição importante para a aliança e para enfrentar as ameaças que enfrentamos”, acrescentou o porta-voz.

      A cúpula da Otan em Ancara está marcada para os dias 7 e 8 de julho. O plano de investimento em defesa do Reino Unido deveria ter sido apresentado no ano passado.

      Starmer também reiterou seu objetivo de aumentar os gastos com defesa para 3% do PIB no próximo mandato parlamentar e afirmou que a segurança nacional continua sendo prioridade do governo, mesmo diante de difíceis escolhas orçamentárias.

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