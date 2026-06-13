Reino Unido prepara plano de defesa antes da cúpula da Otan

Reuters - O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, informou neste sábado ao secretário-geral da Otan, Mark Rutte, que deve divulgar o plano de investimento na área de defesa do governo antes da cúpula da aliança em Ancara, no próximo mês, informou um porta-voz de Downing Street.

Em uma ligação no início deste sábado, Starmer e Rutte concordaram que os aliados devem fortalecer a defesa coletiva e agir mais rapidamente em resposta a ameaças comuns e em constante evolução.

A ligação ocorre em meio à crescente pressão política sobre Starmer após a renúncia de John Healey do cargo de ministro da Defesa na quinta-feira, acusando Starmer de não comprometer os recursos necessários para manter o Reino Unido a salvo das crescentes ameaças.

“O primeiro-ministro apresentou atualizações sobre o plano de investimento em defesa, ressaltando seu compromisso de publicá-lo antes da cúpula da Otan em Ancara”, disse o porta-voz em comunicado.

“O secretário-geral da Otan saudou o aumento do investimento do Reino Unido em defesa como uma contribuição importante para a aliança e para enfrentar as ameaças que enfrentamos”, acrescentou o porta-voz.

A cúpula da Otan em Ancara está marcada para os dias 7 e 8 de julho. O plano de investimento em defesa do Reino Unido deveria ter sido apresentado no ano passado.

Starmer também reiterou seu objetivo de aumentar os gastos com defesa para 3% do PIB no próximo mandato parlamentar e afirmou que a segurança nacional continua sendo prioridade do governo, mesmo diante de difíceis escolhas orçamentárias.