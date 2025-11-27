TV 247 logo
      Rússia aceita usar plano de Trump como base para acordo na Ucrânia, diz Putin

      Segundo o presidente russo, Moscou concorda em usar plano como base para um futuro acordo

      O presidente da Rússia, Vladimir Putin - 27/11/2025 (Foto: Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via REUTERS)

      247 - A Rússia concorda, em linhas gerais, que o plano dos Estados Unidos para a resolução do conflito ucraniano pode servir de base para futuros acordos, afirmou nesta quinta-feira (27) o presidente russo, Vladimir Putin. A reportagem é da agência Sputnik:

      No entanto, ainda não existe um rascunho de acordo, já que a Rússia recebeu apenas uma lista de questões propostas para discussão e formulação posterior em versão final, observou o líder russo.

      “Discutimos isso com os negociadores dos EUA antes da minha visita... ao Alasca. Depois disso, surgiu essa lista de 28 pontos. E, como já mencionei, foi repassada a nós por certos canais. Nós a analisamos”, disse Putin a repórteres em Bisqueque.

      A lista de 28 pontos foi dividida em quatro partes durante uma reunião entre negociadores dos EUA e da Ucrânia em Genebra e, em seguida, enviada novamente à Rússia para revisão, afirmou Putin.

      Sobre o conteúdo do plano de paz dos EUA, Putin afirmou que ele precisa ser “traduzido para a linguagem diplomática” e discutido em detalhes, já que “cada palavra importa”.

