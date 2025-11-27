Rússia aceita usar plano de Trump como base para acordo na Ucrânia, diz Putin

247 - A Rússia concorda, em linhas gerais, que o plano dos Estados Unidos para a resolução do conflito ucraniano pode servir de base para futuros acordos, afirmou nesta quinta-feira (27) o presidente russo, Vladimir Putin. A reportagem é da agência Sputnik:

No entanto, ainda não existe um rascunho de acordo, já que a Rússia recebeu apenas uma lista de questões propostas para discussão e formulação posterior em versão final, observou o líder russo.

“Discutimos isso com os negociadores dos EUA antes da minha visita... ao Alasca. Depois disso, surgiu essa lista de 28 pontos. E, como já mencionei, foi repassada a nós por certos canais. Nós a analisamos”, disse Putin a repórteres em Bisqueque.

A lista de 28 pontos foi dividida em quatro partes durante uma reunião entre negociadores dos EUA e da Ucrânia em Genebra e, em seguida, enviada novamente à Rússia para revisão, afirmou Putin.

Sobre o conteúdo do plano de paz dos EUA, Putin afirmou que ele precisa ser “traduzido para a linguagem diplomática” e discutido em detalhes, já que “cada palavra importa”.