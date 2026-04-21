247 - A Rússia afirma ter consolidado o controle total da República Popular de Lugansk (RPL) e ampliado sua presença territorial na Ucrânia desde o início do ano, enquanto acusa Kiev de tentar ocultar reveses no campo de batalha com alegações de recuperação de áreas ocupadas.

As informações foram divulgadas pela agência russa TASS, com base em declarações do chefe do Estado-Maior das Forças Armadas da Rússia, general Valery Gerasimov, que detalhou o avanço das tropas russas e a situação nas principais frentes de combate.

Segundo Gerasimov, as forças russas assumiram o controle de 80 comunidades e mais de 1.700 quilômetros quadrados de território desde janeiro, afirmando ter “libertado completamente a República Popular de Lugansk”. Apenas nos meses de março e abril, foram ocupados 34 assentamentos e cerca de 700 quilômetros quadrados.

O militar russo também declarou que o comando ucraniano tenta mascarar derrotas com informações divergentes. “O comando militar ucraniano tenta encobrir o fracasso e está conduzindo uma campanha de desinformação, alegando a recuperação de 480 km² de território”, afirmou.

Avanços em diferentes frentes

De acordo com o chefe militar, o Grupo Conjunto de Forças da Rússia mantém ofensivas em toda a linha de frente. Na direção Slavyansk-Kramatorsk-Konstantinovka, o Grupo de Batalha Sul avançou sobre seis comunidades em março e assumiu o controle de Dibrova em abril.

No flanco norte dessa mesma formação, unidades do 3º Exército avançam em direção a Slavyansk e Kramatorsk, chegando a cerca de 12 km e 7 km das áreas orientais dessas cidades. Combates urbanos estão em andamento em localidades como Krivaya Luka e Konstantinovka, incluindo seus subúrbios.

Já o Grupo de Batalha Norte atua nas regiões de Sumy e Kharkiv, onde busca consolidar uma zona de segurança. Segundo Gerasimov, 15 comunidades foram ocupadas em março, além dos assentamentos de Volchanskiye Khutora e Zybino em abril.

Intensificação dos combates

No setor oeste, forças russas afirmam ter eliminado tropas ucranianas cercadas na margem leste do rio Oskol, ao sul de Kupyansk-Uzlovoi. Combates continuam em cidades como Borovaya, Svyatogorsk, Studenok e Stary Karavan.

Na região de Krasny Liman, considerada um dos pontos mais intensos do conflito, cerca de 70% do território estaria sob controle russo, segundo o general.

O Grupo de Batalha Centro também amplia sua área de atuação em direção a Dobropolye, com operações em andamento em Novy Donbass e Belitskoye, além da criação de uma zona de segurança na região de Dnipropetrovsk.

Contra-ataques e perdas

Gerasimov afirmou ainda que forças ucranianas realizaram mais de 170 contra-ataques entre fevereiro e março na área do Grupo de Batalha Leste, sem sucesso. Segundo ele, essas ações resultaram em “mais de 3.000 soldados e mais de 160 peças de equipamento perdidas”.

Nesse setor, as tropas russas continuam avançando na região de Zaporozhye e relatam controle de localidades como Boikovka e Lugovskoye, além de combates em outras áreas estratégicas.

Expansão no sul

No sul da frente, o Grupo de Batalha Dnepr conduz ofensivas em direção à cidade de Zaporozhye. De acordo com o comando russo, o assentamento de Veselyanka foi tomado, enquanto combates urbanos seguem em Orekhov e Zaporozhets.

As declarações do Estado-Maior russo indicam uma intensificação das operações militares em múltiplas regiões da Ucrânia, com Moscou reiterando avanços territoriais e Kiev sendo acusada de divulgar informações divergentes sobre a situação no campo de batalha.