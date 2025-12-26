247 - A retomada do diálogo intergovernamental entre Japão e Rússia está condicionada a uma mudança clara na postura diplomática de Tóquio, segundo avaliação oficial do governo russo. O tema foi abordado durante uma reunião em Moscou entre o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Andrey Rudenko, e o parlamentar japonês Muneo Suzuki, integrante da câmara alta do Parlamento do Japão.

De acordo com informações divulgadas pela agência TASS, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia deixou explícito que a atual política adotada pelo Japão é vista como um obstáculo direto à normalização das relações bilaterais. Em comunicado oficial, a diplomacia russa afirmou que a responsabilidade pela retomada do diálogo está nas mãos das autoridades japonesas.

“Foi enfatizado que, para retomar a comunicação intergovernamental, as autoridades japonesas devem abandonar sua política hostil, que contraria os interesses do Japão e de seu povo, e tomar medidas concretas para comprovar suas intenções”, declarou o Ministério das Relações Exteriores da Rússia no texto oficial divulgado após o encontro.O comunicado também ressalta que a relação entre os dois países vem se deteriorando progressivamente em razão da postura adotada por Tóquio nos últimos anos. Segundo a chancelaria russa, a conversa destacou “a importância dos esforços do Japão para preservar as conquistas positivas dos anos anteriores em termos de relações bilaterais, que continuam a se deteriorar devido à política hostil de Tóquio em relação à Rússia”.Durante a reunião, o representante japonês foi atualizado sobre a visão de Moscou a respeito de temas estratégicos no cenário internacional. “O parlamentar japonês foi informado sobre as abordagens da Rússia em relação a questões regionais e internacionais urgentes, bem como sobre certos aspectos práticos da interação com o Japão”, acrescenta o comunicado oficial do ministério.

A sinalização pública do governo russo reforça o atual impasse diplomático entre Moscou e Tóquio, indicando que qualquer avanço nas relações bilaterais dependerá de uma revisão substancial da política externa japonesa em relação à Rússia.