247 – A Rússia alcançou uma posição de soberania plena em matéria financeira e já não depende de decisões tomadas por terceiros países, afirmou nesta quinta-feira (4) o ministro das Finanças russo, Anton Siluanov.

A declaração foi feita durante o Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo (SPIEF), segundo a agência TASS. De acordo com Siluanov, Moscou passou a tomar suas decisões financeiras e orçamentárias de forma completamente independente, com base nas prioridades internas do país.

"Do ponto de vista financeiro, acredito que somos absolutamente soberanos, não apenas ‘parece-me’; alcançamos uma posição completamente soberana. Especificamente, somos independentes das decisões de terceiros países", afirmou o ministro.

A fala de Siluanov ocorre em um contexto no qual a Rússia busca reforçar a capacidade de decisão própria em áreas estratégicas da economia, especialmente após anos de sanções, restrições financeiras e pressões externas impostas por países ocidentais.

Segundo o ministro, a independência financeira russa se expressa sobretudo na condução da política orçamentária. Ele afirmou que as decisões sobre o orçamento nacional são tomadas de forma soberana, levando em conta as necessidades e prioridades existentes dentro do próprio país.

"A Rússia toma decisões sobre questões orçamentárias de forma completamente independente, com base nas prioridades e necessidades que existem no país", destacou Siluanov, conforme relatado pela TASS.

A declaração reforça a mensagem de Moscou de que o país conseguiu adaptar sua economia ao novo cenário internacional, marcado por disputas geopolíticas, sanções econômicas e reorganização das relações comerciais e financeiras globais.

Para o governo russo, a soberania financeira passou a ser tratada como um elemento central da segurança nacional. A ideia defendida por Siluanov é que a Rússia não apenas resistiu às pressões externas, mas também construiu mecanismos para reduzir sua vulnerabilidade diante de decisões tomadas fora de suas fronteiras.

O Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo é uma das principais vitrines da política econômica russa e costuma reunir autoridades, empresários e representantes de diferentes países. Neste ano, o evento voltou a servir como espaço para Moscou afirmar sua estratégia de autonomia econômica e financeira.

Ao declarar que a Rússia é "absolutamente soberana" em termos financeiros, Siluanov procurou apresentar a política econômica do país como resultado de uma adaptação bem-sucedida a um ambiente internacional mais hostil. A mensagem central do ministro é que Moscou considera ter superado a dependência de decisões externas para definir suas prioridades fiscais, orçamentárias e financeiras.