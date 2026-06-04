Rússia afirma ter alcançado soberania financeira plena, diz ministro das Finanças
Anton Siluanov declarou no Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo que Moscou não depende mais de decisões de terceiros países
247 – A Rússia alcançou uma posição de soberania plena em matéria financeira e já não depende de decisões tomadas por terceiros países, afirmou nesta quinta-feira (4) o ministro das Finanças russo, Anton Siluanov.
A declaração foi feita durante o Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo (SPIEF), segundo a agência TASS. De acordo com Siluanov, Moscou passou a tomar suas decisões financeiras e orçamentárias de forma completamente independente, com base nas prioridades internas do país.
"Do ponto de vista financeiro, acredito que somos absolutamente soberanos, não apenas ‘parece-me’; alcançamos uma posição completamente soberana. Especificamente, somos independentes das decisões de terceiros países", afirmou o ministro.
A fala de Siluanov ocorre em um contexto no qual a Rússia busca reforçar a capacidade de decisão própria em áreas estratégicas da economia, especialmente após anos de sanções, restrições financeiras e pressões externas impostas por países ocidentais.
Segundo o ministro, a independência financeira russa se expressa sobretudo na condução da política orçamentária. Ele afirmou que as decisões sobre o orçamento nacional são tomadas de forma soberana, levando em conta as necessidades e prioridades existentes dentro do próprio país.
"A Rússia toma decisões sobre questões orçamentárias de forma completamente independente, com base nas prioridades e necessidades que existem no país", destacou Siluanov, conforme relatado pela TASS.
A declaração reforça a mensagem de Moscou de que o país conseguiu adaptar sua economia ao novo cenário internacional, marcado por disputas geopolíticas, sanções econômicas e reorganização das relações comerciais e financeiras globais.
Para o governo russo, a soberania financeira passou a ser tratada como um elemento central da segurança nacional. A ideia defendida por Siluanov é que a Rússia não apenas resistiu às pressões externas, mas também construiu mecanismos para reduzir sua vulnerabilidade diante de decisões tomadas fora de suas fronteiras.
O Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo é uma das principais vitrines da política econômica russa e costuma reunir autoridades, empresários e representantes de diferentes países. Neste ano, o evento voltou a servir como espaço para Moscou afirmar sua estratégia de autonomia econômica e financeira.
Ao declarar que a Rússia é "absolutamente soberana" em termos financeiros, Siluanov procurou apresentar a política econômica do país como resultado de uma adaptação bem-sucedida a um ambiente internacional mais hostil. A mensagem central do ministro é que Moscou considera ter superado a dependência de decisões externas para definir suas prioridades fiscais, orçamentárias e financeiras.