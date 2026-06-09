Rússia ataca empresas militares em Kiev que produziriam drones ofensivos

247 - A Rússia afirmou ter atingido recentemente 10 empresas militares em Kiev que, segundo Moscou, produziam equipamentos para as forças ucranianas, incluindo drones de ataque, em meio à continuidade da guerra na Ucrânia.

As informações são da agência TASS, que citou declaração do representante permanente da Rússia na ONU, Vasily Nebenzya, durante reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre a Ucrânia, realizada em 9 de junho.

De acordo com Nebenzya, as Forças Armadas russas têm realizado ataques contra estruturas ligadas ao complexo industrial militar da Ucrânia. O representante russo afirmou que os alvos incluem empresas de produção militar, instalações de infraestrutura de combustível e transporte usadas em benefício das forças ucranianas, além de aeródromos militares.

“As forças armadas russas estão atacando empresas do complexo industrial militar, instalações de infraestrutura de combustível e transporte da Ucrânia utilizadas em benefício das forças armadas ucranianas, bem como aeródromos militares com armas de precisão. Como resultado, dez empresas produtoras de produtos militares, incluindo drones de ataque, foram atingidas recentemente em Kiev”, disse Nebenzya.

A declaração foi feita no contexto de uma reunião do Conselho de Segurança da ONU dedicada à situação na Ucrânia. Segundo o representante russo, os ataques foram realizados com armas de precisão e tiveram como foco estruturas que Moscou classifica como diretamente vinculadas ao esforço militar ucraniano.

Nebenzya não detalhou, na fala citada pela TASS, os nomes das empresas atingidas nem apresentou informações adicionais sobre eventuais danos materiais, vítimas ou impactos sobre a infraestrutura civil em Kiev. A declaração se concentrou na versão russa sobre os objetivos militares das operações recentes.

A guerra na Ucrânia segue como um dos principais temas de discussão no Conselho de Segurança da ONU, onde representantes de diferentes países têm apresentado posições divergentes sobre a responsabilidade pela escalada militar e sobre os caminhos para uma eventual solução diplomática.