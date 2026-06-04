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      Putin não descarta possibilidade de assinar um acordo de paz com Zelensky

      Presidente russo disse que, se chegasse a um acordo de paz, assinaria um acordo com representantes legítimos da Ucrânia, talvez "até mesmo com Zelensky"

      Vladimir Putin - mapa da Ucrânia (Foto: IA / Brasil 247)
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      Reuters - O presidente russo, Vladimir Putin, disse nesta quinta-feira que não descarta a possibilidade de assinar um acordo de paz com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se for possível chegar a um acordo.

      Putin havia dito anteriormente que Zelensky não é um líder legítimo porque permaneceu no cargo após o término de seu mandato eleito. A lei ucraniana proíbe a realização de novas eleições sob a lei marcial, que foi imposta após a invasão russa de 2022.

      Putin disse a jornalistas estrangeiros em São Petersburgo que, se chegasse a um acordo de paz, a Rússia assinaria um acordo com representantes legítimos da Ucrânia, talvez "até mesmo com Zelensky".

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