Putin não descarta possibilidade de assinar um acordo de paz com Zelensky

Reuters - O presidente russo, Vladimir Putin, disse nesta quinta-feira que não descarta a possibilidade de assinar um acordo de paz com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se for possível chegar a um acordo.

Putin havia dito anteriormente que Zelensky não é um líder legítimo porque permaneceu no cargo após o término de seu mandato eleito. A lei ucraniana proíbe a realização de novas eleições sob a lei marcial, que foi imposta após a invasão russa de 2022.

Putin disse a jornalistas estrangeiros em São Petersburgo que, se chegasse a um acordo de paz, a Rússia assinaria um acordo com representantes legítimos da Ucrânia, talvez "até mesmo com Zelensky".