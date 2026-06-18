Rússia e Irã articulam na ONU fim de sanções contra Teerã

247 - A Rússia e o Irã intensificaram a coordenação diplomática na ONU para defender o levantamento das sanções impostas contra Teerã, em meio a uma nova etapa de negociações envolvendo os Estados Unidos e a República Islâmica. A movimentação ocorre após Washington e Teerã assinarem separadamente um memorando de entendimento, em um desfecho anunciado antes do prazo inicialmente previsto.

As informações são da Prensa Latina. Segundo a agência, o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Alexandr Alimov, afirmou ao jornal Izvestia que Moscou e Teerã atuam em conjunto no âmbito das Nações Unidas para buscar a eliminação das sanções contra o país persa.

De acordo com Alimov, um dos pontos centrais do processo diplomático em curso é a possibilidade de suspensão das medidas restritivas contra Teerã. Ele destacou que o tema passou a ganhar ainda mais relevância após o avanço das negociações entre Irã e Estados Unidos, cuja próxima fase deve tratar especificamente do levantamento das sanções unilaterais.

O debate também foi abordado durante a reunião do Grupo de Amigos em Defesa da Carta da ONU, realizada nesta semana na capital do Zimbábue. Além de Rússia e Irã, outros 16 países participaram do encontro, entre eles a China.

O grupo tem como uma de suas pautas permanentes a oposição a sanções consideradas ilegais, especialmente aquelas aplicadas contra o Irã. Alimov ressaltou que as conversas têm como foco as restrições unilaterais classificadas por Moscou como inaceitáveis.

“O trabalho está progredindo e estamos trabalhando em conjunto com o Irã na ONU”, afirmou o vice-ministro russo.

Segundo ele, a atuação do grupo parte da defesa dos princípios da Carta das Nações Unidas nas relações internacionais. Alimov afirmou que ainda será necessário observar como a questão será conduzida nas próximas etapas do processo diplomático.

“Veremos como será implementado. Nós, o Grupo em Defesa da Carta da ONU, defendemos o cumprimento dos princípios e cláusulas da Carta da ONU nas relações internacionais”, declarou.

Apesar do avanço nas tratativas, Alimov indicou que ainda há incertezas relevantes em torno das negociações entre Washington e Teerã. Na avaliação apresentada, não está claro se os dois lados conseguirão chegar a um entendimento sobre todos os pontos em discussão, diante das contradições que ainda permanecem nos bastidores.

O possível levantamento das sanções contra o Irã, portanto, passa a ocupar posição central em uma agenda diplomática que envolve não apenas Teerã e Washington, mas também a articulação de países que defendem, no âmbito da ONU, a rejeição a medidas unilaterais nas relações internacionais.