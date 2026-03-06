Rússia fornece dados de inteligência ao Irã para atacar forças dos EUA, dizem autoridades americanas

247 - A Rússia estaria fornecendo informações de inteligência ao Irã sobre a localização de forças e equipamentos militares dos Estados Unidos no Oriente Médio, contribuindo para os ataques retaliatórios de Teerã contra alvos americanos na região, informa o Washington Post. O apoio ocorreria em meio à intensificação da ofensiva dos EUA contra a República Islâmica e ao agravamento do conflito regional.

Autoridades familiarizadas com o tema afirmaram que Moscou teria repassado dados sobre posições de navios de guerra e aeronaves dos EUA, permitindo ao Irã direcionar seus ataques.

Segundo três fontes citadas sob anonimato pelo Washington Post, o compartilhamento de inteligência começou logo após o início dos ataques americanos contra o Irã. As informações teriam incluído a localização de ativos militares dos Estados Unidos no Oriente Médio.

“Parece ser um esforço bastante abrangente”, afirmou uma das autoridades ouvidas pelo jornal, acrescentando que a capacidade das forças iranianas de localizar alvos americanos foi severamente prejudicada após menos de uma semana de combates.

Ataques contra forças americanas

No último domingo, um ataque de drones iranianos contra uma base militar dos Estados Unidos no Kuwait deixou seis soldados americanos mortos e vários outros feridos. Desde o início da escalada militar, o Irã lançou milhares de drones e centenas de mísseis contra posições americanas na região, incluindo instalações diplomáticas.

Analistas avaliam que o suposto fluxo de informações de Moscou ajudaria a explicar o padrão de ataques iranianos contra estruturas militares americanas, como sistemas de comando e controle, radares e bases temporárias. Nos últimos dias, a estação da CIA localizada na embaixada dos EUA em Riad, capital da Arábia Saudita, também foi alvo de ataques.

A Casa Branca afirmou que o Irã enfrenta perdas significativas em sua capacidade militar, mas não comentou diretamente as alegações de cooperação entre Rússia e Teerã.

“O regime iraniano está sendo completamente esmagado”, declarou Anna Kelly, porta-voz da Casa Branca.“Sua capacidade de retaliação com mísseis balísticos está diminuindo a cada dia, sua Marinha está sendo dizimada, sua capacidade produtiva está sendo demolida e seus aliados mal oferecem resistência.”

Questionado sobre a posição de Rússia e China — considerados apoiadores importantes do Irã —, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmou que não vê influência direta desses países no conflito. “Eles não são realmente um fator aqui”, disse.