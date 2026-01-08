Rússia lança ataque contra a Ucrânia. Explosões são ouvidas em Kiev e Lviv

247 - As forças da Rússia lançaram um ataque em grande escala com mísseis e drones contra a Ucrânia. Há relatos de grandes explosões em Kiev e em Lviv. Câmeras de segurança registraram clarões às 23h46 (18h46 em Brasília). Ao menos duas pessoas morreram em Kiev.

Segundo a Folha de São Paulo, a Ucrânia investiga o possível emprego de um míssil balístico de alcance intermediário russo Orechnik contra o país. A super arma feita para guerras nucleares foi testada contra a Ucrânia somente uma vez, em novembro de 2024. A reportagem também apontou que o super míssil da nova investida russa está em uma categoria que pode variar de 550 km a 5.000 km de alcance, conforme as definições internacionais.

Um drone lançado pela Rússia caiu próximo a um edifício residencial no distrito de Darnytskyi, em Kiev, adiantou o prefeito Vitali Klitschko, citado pelo Kyiv Independent. De acordo com informações publicadas pela CNN Portugal, vários bairros da capital foram afetados pelo ataque, incluindo os distritos de Dniprovskyi e Darnytskyi.

Já o prefeito de Lviv, Andriy Sadovyi, disse que as forças russas atingiram infraestruturas críticas daquela que é a cidade mais ocidental da Ucrânia. As forças armadas ucranianas disseram que militares russos lançaram um míssil, ainda não identificado, a partir da base de mísseis de Kapustin Yar, na região russa de Astrakhan.

O bombardeio ocorreu 11 dias após a Rússia acusar a Ucrânia de ter tentado alvejar uma residência presidencial de Vladimir Putin com aviões-robôs. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, negou a iniciativa.