Macron defende diálogo com Rússia sobre conflito na Ucrânia

247 - O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou nesta terça-feira (6) que pretende conversar com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, nas próximas semanas, ao reconhecer a necessidade de restabelecer canais diretos de comunicação em meio ao conflito na Ucrânia. A declaração, segundo a Sputnik Brasil, foi feita após meses em que contatos diretos entre líderes europeus e o Kremlin foram praticamente interrompidos.

"É necessário construir um processo de comunicação. No curto prazo, o apoio à Ucrânia deve continuar. O contato está sendo reorganizado e deve ocorrer nas próximas semanas. O objetivo é alcançar a paz sem a capitulação da Ucrânia", disse Macron.

A sinalização do presidente francês ocorre após líderes como o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, e o primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, terem sido alvo de críticas por manterem diálogo com Moscou durante a chamada operação militar especial russa.

Tensões na Europa

No fim do ano passado, veículos da imprensa alemã relataram o aumento das tensões entre Macron e o chanceler alemão, Friedrich Merz, justamente por causa da possibilidade de retomada do diálogo com a Rússia. À época, Macron já indicava que seria útil para a Europa restabelecer contatos com Moscou, iniciativa que não teria sido previamente coordenada com Berlim, gerando desconforto no governo alemão.

Posição russa

O governo russo, por sua vez, tem reiterado a disposição de buscar uma solução negociada para o conflito na Ucrânia. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que cabe ao governo ucraniano tomar a decisão de iniciar negociações. Segundo Peskov, a margem de decisão de Kiev estaria diminuindo em função das operações ofensivas conduzidas pelas Forças Armadas da Rússia no território ucraniano.