Secretário de Estado do Vaticano pede que EUA e Israel encerrem agressões no Oriente Médio "o mais rápido possível"

Reuters — O principal diplomata do Vaticano pediu nesta quarta-feira (18) ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que encerre o conflito em expansão com o Irã o mais rapidamente possível e sugeriu que Israel também interrompa seus ataques contra o Líbano.

"Eu diria para terminar isso o mais rápido possível... e deixar o Líbano em paz", afirmou o cardeal italiano Pietro Parolin, um dos principais conselheiros do papa estadunidense Leão XIV, em um apelo incomumente direto.

"Essa mensagem também é dirigida aos israelenses", acrescentou, em declaração feita a jornalistas durante um evento no parlamento italiano.

Diplomatas do Vaticano normalmente não fazem apelos diretos por ações de líderes estrangeiros, preferindo atuar nos bastidores. Parolin, secretário de Estado do Vaticano desde 2013, é conhecido por adotar tom discreto e evitar os holofotes.

Leão, que também é conhecido por seu discurso diplomático, tem intensificado nos últimos dias os apelos pelo fim do conflito no Irã.

Na segunda-feira, ele pediu que jornalistas destaquem o sofrimento causado pela guerra, alertando contra reportagens que correm o risco de se transformar em propaganda ao glorificar conflitos.

Parolin afirmou nesta quarta-feira estar preocupado com a possibilidade de que o conflito continue a se intensificar. Ele pediu a Trump e a outros líderes mundiais que resolvam os problemas "por meio dos caminhos pacíficos da diplomacia e do diálogo".