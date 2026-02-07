Secretário do Tesouro dos EUA admite que criou escassez de dólares no Irã para causar agitação pública

247 - O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, admitiu que liderou uma tentativa de criar escassez de dólares no Irã para provocar inflação, afetando o sustento da população iraniana com o objetivo de estimular a agitação pública, informou a Press TV na sexta-feira (6).

“Criamos uma escassez de dólares — bancos colapsaram, a moeda entrou em colapso”, disse Bessent sobre a campanha de pressão contra o Irã. “A inflação explodiu, e o povo iraniano foi para as ruas”, disse ele.

Protestos eclodiram no Irã no fim de dezembro de 2025 em meio a preocupações com o aumento da inflação, desencadeado pelo enfraquecimento da moeda local, o rial iraniano. Em várias cidades, as manifestações se transformaram em confrontos com a polícia, enquanto manifestantes entoavam slogans críticos ao governo. Houve relatos de vítimas entre as forças de segurança e os protestantes.

A situação no Irã está relativamente calma após os protestos, mas ações do Ocidente estão dificultando a normalização, disse na quinta-feira (5) à Sputnik uma fonte iraniana familiarizada com o assunto.

“Nas últimas semanas, houve relativa calma no Irã, mas os americanos, usando uma série de medidas, inclusive econômicas e militares, estão tentando impedir que a situação se normalize”, afirmou a fonte, acrescentando que, apesar do ambiente psicológico e econômico tenso no país, a vida cotidiana dos iranianos não foi interrompida e muitos cidadãos seguem vivendo normalmente.