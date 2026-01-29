União Europeia classifica guarda oficial do Irã como "organização terrorista"

247 - A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, saudou nesta quinta-feira (28) a decisão dos Estados-membros da União Europeia de classificar a Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC, na sigla em inglês) como organização terrorista.

“Saúdo o acordo político sobre novas sanções contra o regime iraniano assassino e sobre a designação da Guarda Revolucionária Islâmica como organização terrorista. Isso já deveria ter ocorrido há muito tempo”, escreveu von der Leyen na rede X.

A União Europeia impôs sanções adicionais a 15 autoridades iranianas das áreas de segurança e do Judiciário, incluindo comandantes da IRGC e oficiais de alta patente da polícia. Com a nova medida, congelamentos de ativos e proibições de viagem passam a atingir um total de 247 indivíduos e 50 entidades no Irã.

Mais cedo nesta quinta-feira, os ministros das Relações Exteriores da UE concordaram em incluir o IRGC na lista de organizações terroristas da UE, afirmou a chefe da diplomacia do bloco, Kaja Kallas.

“A repressão não pode ficar sem resposta. Os ministros das Relações Exteriores da UE acabam de dar o passo decisivo de designar a Guarda Revolucionária do Irã como organização terrorista. Qualquer regime que mata milhares de seu próprio povo está trabalhando para a própria ruína”, escreveu Kallas na rede X.

No fim de dezembro de 2025, protestos eclodiram no Irã em meio a preocupações com o aumento da inflação, provocado pelo enfraquecimento da moeda local, o rial iraniano. Em várias cidades, as manifestações evoluíram para confrontos com a polícia, enquanto manifestantes entoavam slogans críticos ao governo. Há relatos de vítimas entre integrantes das forças de segurança e entre os manifestantes. Os países europeus acusaram o IRGC de massacrar manifestantes.

Teerã reage

A UE está cometendo um grande “erro estratégico” ao incluir o IRGC na lista de organizações terroristas, afirmou nesta quinta-feira o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi.

“A Europa, em vez disso, está ocupada em atiçar as chamas. Depois de buscar o ‘snapback’ a mando dos Estados Unidos, agora comete outro grande erro estratégico ao designar nossas Forças Armadas nacionais como uma suposta ‘organização terrorista’”, escreveu Araghchi na rede X. (Com informações da Sputnik).