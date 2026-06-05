Senado dos EUA aprova US$ 70 bilhões para ofensiva migratória de Trump

247 - O Senado dos Estados Unidos aprovou um pacote de US$ 70 bilhões para financiar a ofensiva migratória de Donald Trump, em uma votação que reforça uma das principais bandeiras políticas do republicano e amplia os recursos destinados à fiscalização da imigração no país.

A medida prevê verbas para o Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, conhecido pela sigla ICE, e para a Patrulha da Fronteira até o fim do mandato de Trump. A aprovação ocorreu depois de um dia de debates e votações sobre emendas que expuseram divergências dentro do próprio Partido Republicano em torno de outras propostas defendidas pelo presidente.

O projeto representa uma vitória política importante para Trump após meses de disputas legislativas em torno da política migratória. A iniciativa agora será analisada pela Câmara dos Representantes, onde líderes republicanos pretendem levar o texto à votação no início da próxima semana, com o objetivo de encaminhá-lo posteriormente para sanção presidencial.

A votação ocorreu em meio ao impacto político da paralisação parcial recorde do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, o DHS, registrada no início deste ano. Na ocasião, democratas se recusaram a apoiar a liberação de novos recursos para ações de fiscalização migratória sem restrições.

Entre os pontos contestados pelos democratas estavam práticas como batidas policiais e o uso de máscaras por agentes de imigração. Os republicanos rejeitaram essas exigências e buscaram uma alternativa legislativa para garantir o financiamento das agências responsáveis pela aplicação das regras migratórias.

Para viabilizar a aprovação, os republicanos recorreram ao processo acelerado de reconciliação orçamentária. Esse mecanismo permite avançar com determinadas medidas fiscais sem depender do apoio democrata, desde que a base governista consiga manter unidade suficiente no Senado.

A sessão desta quinta-feira (4) foi marcada por uma maratona de votações sobre diferentes emendas. Embora o pacote migratório tenha avançado, o processo revelou tensões internas entre republicanos em relação a outros pontos da agenda de Trump.

Com a aprovação no Senado, o projeto passa a depender da Câmara dos Representantes. Caso seja aprovado também pelos deputados, o pacote consolidará um reforço expressivo de recursos para o ICE e para a Patrulha da Fronteira durante o restante do mandato de Trump.

A liberação dos US$ 70 bilhões fortalece a estratégia do governo republicano para ampliar a fiscalização migratória e dá novo impulso a uma das áreas mais sensíveis do debate político nos Estados Unidos.