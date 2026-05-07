Senadores dos EUA defendem estabilidade nas relações com a China

247 - Uma delegação bipartidária do Senado dos EUA se reuniu nesta quinta-feira (7), com o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, em Pequim, e defendeu estabilidade nas relações com a China antes da visita do presidente Donald Trump à capital chinesa.

A reunião ocorreu um dia depois de Wang Yi receber o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, de acordo com a Al Jazeera. A visita dos senadores norte-americanos teve como foco discussões comerciais e a estabilidade regional.

O senador republicano Steve Daines, que lidera a delegação dos Estados Unidos, afirmou que as relações entre Pequim e Washington devem se basear em “estabilidade e respeito mútuo”.

Diplomacia em Pequim

O encontro entre representantes dos EUA e da China ocorre em meio a uma sequência de movimentos diplomáticos envolvendo Pequim, Washington e Teerã. Na véspera da reunião com os senadores norte-americanos, Wang Yi havia recebido Abbas Araghchi.

Na conversa com o chanceler iraniano, Wang pediu o fim imediato da guerra dos EUA e de Israel contra o Irã, descrita por ele como “ilegítima”.

Relações entre Washington e Pequim

A agenda da delegação do Senado norte-americano na China foi marcada por debates sobre comércio e estabilidade regional. A presença dos senadores em Pequim antecede a visita de Trump e ocorre em um momento de atenção internacional sobre as relações entre as duas maiores economias do mundo.