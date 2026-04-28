“Sistema dos EUA está em colapso”, diz Afonso Albuquerque

247 - A crise institucional dos Estados Unidos e seus impactos globais estão no centro do debate político internacional, com reflexos diretos na América Latina e no equilíbrio geopolítico. Segundo o professor Afonso de Albuquerque, o país enfrenta um processo acelerado de perda de autoridade e confiabilidade no cenário mundial.

A análise foi apresentada nesta terça-feira (28), durante o programa Giro das Onze, onde o pesquisador da Universidade Federal Fluminense avaliou o atual momento político norte-americano. Para ele, o fenômeno não é pontual, mas estrutural. “Nós estamos vivendo um contexto de desinstitucionalização radical do governo”, afirmou.

Desinstitucionalização e perda de controle

De acordo com Afonso de Albuquerque, o atual modelo político dos Estados Unidos rompe com padrões históricos de funcionamento institucional. Ele destacou a ausência de mecanismos eficazes de controle sobre o poder executivo.

“O grau de controle que existe sobre o Trump é zero”, disse. O professor acrescentou que a distinção entre interesses públicos e privados praticamente desapareceu. “A diferença entre o Trump como agente privado e presidente da República é zero.”

Na avaliação do pesquisador, esse cenário compromete a credibilidade internacional do país. “Os Estados Unidos se transformam num parceiro não confiável”, afirmou.

Polarização interna e colapso de autoridade

Afonso também apontou que a polarização política interna contribui diretamente para o enfraquecimento do país. Segundo ele, democratas e republicanos passaram a atuar de forma destrutiva entre si.

“Democratas atacam republicanos, republicanos atacam democratas e um desfaz a política externa do outro”, explicou. Para o professor, esse conflito gera um ambiente de instabilidade permanente.

Ele afirmou ainda que o país deixou de funcionar como uma unidade política coesa. “Os Estados Unidos como país, eles em alguns sentidos não existem mais.”

Impactos globais e perda de hegemonia

O declínio institucional dos Estados Unidos também afeta sua posição no sistema internacional. Afonso destacou que o país já não exerce o mesmo papel de liderança global.

“Todo mundo tem medo dos Estados Unidos, mas ninguém respeita os Estados Unidos”, afirmou.

Segundo ele, essa mudança representa uma ruptura com o modelo construído após a Segunda Guerra Mundial, quando o país se consolidou como referência política, econômica e militar.

Plataformas digitais e poder global

Outro ponto abordado pelo pesquisador foi a relação entre o poder dos Estados Unidos e o domínio das grandes plataformas digitais. Para ele, esse sistema depende diretamente da força estatal norte-americana.

“As plataformas dependem essencialmente do poder militar, econômico e político dos Estados Unidos”, disse.

No entanto, ele avalia que essa estrutura também começa a dar sinais de fragilidade. “As plataformas não se seguram por si sós”, afirmou, indicando que o enfraquecimento do país pode impactar diretamente essas empresas.

Crise abre espaço para mudanças

Apesar do cenário de instabilidade, Afonso de Albuquerque apontou que a crise pode gerar novas possibilidades de reorganização global. Segundo ele, a perda de hegemonia dos Estados Unidos tende a abrir espaço para alternativas.

“Agora nós já vemos as plataformas como ameaças”, disse, ao destacar mudanças na percepção pública sobre grandes corporações e estruturas de poder.

Para o pesquisador, o momento atual representa uma transição histórica, marcada pelo questionamento de estruturas consolidadas e pela busca de novos modelos de organização política e econômica.