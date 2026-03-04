Soldados estadunidenses mortos na guerra de Trump e Netanyahu começam a ser identificados

247 – O Pentágono começou a divulgar a identidade dos primeiros militares dos Estados Unidos mortos no conflito contra o Irã, um episódio que marca uma nova etapa na escalada militar no Oriente Médio e aumenta a pressão política sobre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. As informações foram divulgadas pela agência Reuters.

Segundo o Departamento de Defesa, quatro soldados da Reserva do Exército dos EUA morreram no último domingo após um ataque com drone contra uma instalação militar norte-americana no porto de Shuaiba, no Kuwait. As mortes fazem parte de um total de seis baixas militares registradas até agora no conflito.

Os militares integravam a 103rd Sustainment Command, unidade baseada em Des Moines, no estado de Iowa, responsável por operações logísticas e de suprimento do Exército norte-americano. As idades dos soldados variavam entre 20 e 42 anos.

Identificação dos militares mortos

O Pentágono informou que os quatro militares mortos são:

Capitão Cody A. Khork , 35 anos, de Winter Haven, Flórida

, 35 anos, de Winter Haven, Flórida Sargento de Primeira Classe Noah L. Tietjens , 42 anos, de Bellevue, Nebraska

, 42 anos, de Bellevue, Nebraska Sargento de Primeira Classe Nicole M. Amor , 39 anos, de White Bear Lake, Minnesota

, 39 anos, de White Bear Lake, Minnesota Sargento Declan J. Coady, 20 anos, de West Des Moines, Iowa

Coady foi promovido postumamente, após sua morte. Ele havia se alistado na Reserva do Exército apenas em 2023.

A maioria dos militares mortos possuía experiência em missões no exterior. Khork havia sido enviado à Arábia Saudita em 2018, à base de Guantánamo, em Cuba, em 2021, e à Polônia em 2024. Amor participou de operações no Kuwait e no Iraque em 2019. Já Tietjens havia sido destacado para o Kuwait em duas ocasiões anteriores, em 2009 e 2019.

Ataque com drone no Kuwait

O ataque ocorreu quando um drone atingiu diretamente a instalação militar norte-americana localizada no porto de Shuaiba. Segundo autoridades ouvidas pela Reuters sob condição de anonimato, o local possuía muros de concreto projetados para conter explosões, mas não dispunha de um teto reforçado.

Também não está claro se havia sistemas de defesa aérea operando no momento do ataque. De acordo com um dos funcionários citados, nenhum alarme teria sido acionado antes da aproximação do drone.

Escalada militar e riscos para tropas dos EUA

O comando militar dos Estados Unidos para o Oriente Médio afirmou que o Irã já lançou mais de 500 mísseis balísticos e mais de 2 mil drones em ataques de retaliação na região desde o início da escalada militar.

A situação foi discutida em uma reunião a portas fechadas no Congresso norte-americano com a presença do secretário de Defesa, Pete Hegseth, do presidente do Estado-Maior Conjunto, general Dan Caine, do diretor da CIA, John Ratcliffe, e do secretário de Estado, Marco Rubio.

Após o encontro, o senador democrata Chris Murphy afirmou que os parlamentares foram alertados sobre novas perdas militares.

"Eles nos disseram naquela sala que haverá mais americanos que vão morrer — que eles não... vão conseguir parar esses drones", declarou o senador.

Pressão política sobre Trump

Autoridades do governo Trump já haviam advertido que o confronto com o Irã poderia provocar mais mortes de militares norte-americanos, especialmente diante da capacidade iraniana de lançar ataques com drones e mísseis em larga escala contra bases dos Estados Unidos e de seus aliados no Oriente Médio.

As primeiras baixas militares tendem a intensificar o debate interno nos Estados Unidos sobre os custos humanos e estratégicos da guerra. Historicamente, mortes de soldados norte-americanos em conflitos externos têm forte impacto político doméstico, especialmente quando ocorrem em operações prolongadas ou controversas.

Com o conflito em expansão e ataques retaliatórios iranianos se multiplicando na região, autoridades militares admitem que o risco para tropas dos Estados Unidos no Oriente Médio permanece elevado.