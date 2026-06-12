SpaceX ultrapassa US$ 2 tri em estreia na Nasdaq e se aproxima da Amazon

Reuters - As ações da SpaceX subiram 19% na estreia na Nasdaq nesta sexta-feira, elevando o valor da empresa de foguetes para mais de US$ 2 trilhões, o que a tornou a sexta maior companhia dos Estados Unidos e transformou Elon Musk no primeiro trilionário do mundo.

Os investidores aproveitaram a chance de adquirir uma fatia do vasto império de Musk, que abrange foguetes, satélites e tecnologia inteligência artificial, após a oferta pública inicial (IPO) recorde de US$7 5 bilhões. Mais de 510 milhões de ações, no valor de cerca de US$ 84 bilhões, foram negociadas, embora a SpaceX atualmente não seja lucrativa e tenha gerado apenas uma fração da receita obtida por gigantes da tecnologia com valorização semelhante.

O lançamento foi mais tranquilo do que muitos observadores esperavam, com as negociações começando no final da manhã desta sexta-feira, sem os contratempos que prejudicaram a estreia da Meta em 2012. As ações da SpaceX fecharam o dia valendo US$1 60,95, atribuindo um valor de US$ 2,1 trilhões para a companhia. A estreia levou seu valor de mercado a ultrapassar o da empresa de chips Broadcom, com a Amazon logo acima, valendo US$ 2,6 trilhões.

Investidores de todos os tipos, desde grandes instituições até fãs de Musk no mercado de varejo, encerraram o dia eufóricos.

“Para muitos investidores, a SpaceX é o que há de mais próximo de investir nas ferrovias durante a Revolução Industrial, e eles estão dispostos a pagar o prêmio Elon Musk por essa oportunidade”, disse Seth Hickle, diretor de investimentos da Mindset Wealth Management em Indianápolis.

No entanto, analistas e investidores afirmaram que os investidores devem se preparar para a volatilidade, especialmente no início de sua vida como empresa de capital aberto, devido ao pequeno percentual de ações da companhia em circulação no mercado e à avaliação cara após ter sofrido prejuízo de quase US$5 bilhões no ano passado. A receita de US$ 18,7 bilhões dá à SpaceX uma relação preço/receita de aproximadamente 112, muito acima de outras ações de megacapitalização.

“A questão que permanece é: o que acontecerá daqui a algumas semanas. No momento, as pessoas querem elevar o preço das ações porque, neste momento, a empresa é vista como vencedora. Se isso vai continuar assim, é algo ainda a ser visto”, disse Todd Schoenberger, diretor de investimentos da Crosscheck Management em Washington, DC.

Investidores de varejo receberam cerca de 20% da alocação de ações da SpaceX, muito mais do que em um IPO típico, com alguns até comemorando terem conseguido ficar com uma única ação da empresa.

Executivos da SpaceX, incluindo a presidente, Gwynne Shotwell, e o diretor financeiro, Bret Johnsen, comemoraram na Nasdaq, em Nova York, após tocarem o sino de abertura dos negócios com as ações da empresa nesta sexta-feira. Musk realizou um evento separado para os funcionários no Texas.

"QUASE SURREAL"

O IPO é o ápice até agora das ambições de longa data de Musk no espaço e na tecnologia, e se destacou por reescrever o manual deste tipo de operação em Wall Street e atrair legiões de investidores de varejo para o mercado.

Com US$ 75 bilhões levantados, os recursos arrecadados com a operação foram mais do que o dobro dos obtidos na oferta pública inicial recorde anterior da petrolífera Saudi Aramco em 2019.

A avaliação pode subir ainda mais caso os coordenadores da oferta exerçam seu direito de vender ações adicionais, uma decisão normalmente tomada dentro de 30 dias após a oferta.

“Ver a empresa na qual entrei quando era apenas alguns esboços no papel se tornar tão valiosa é quase surreal”, disse Tom Mueller, um dos funcionários fundadores da SpaceX que passou 18 anos na empresa e é acionista, e que agora é presidente-executivo da Impulse Space, uma startup de espaçonaves.

Pelo menos 4.000 funcionários atuais e ex-trabalhadores da SpaceX detinham participações acionárias no valor de mais de US$ 1 milhão na época da oferta pública inicial, de acordo com o site Hill.com.

Embora a falta de lucratividade da SpaceX a torne inelegível para integrar o S&P 500, sua esperada inclusão acelerada no Nasdaq 100 logo a tornará uma participação importante para fundos passivos e ETFs que acompanham o índice, criando uma nova fonte de demanda por suas ações.

Levará cerca de um mês para que ela seja adicionada a esse índice sob as novas regras de entrada rápida da Nasdaq, em contraste com a espera típica de até um ano.

Alguns analistas esperam que a estreia da SpaceX desencadeie uma reorganização das carteiras dos investidores, criando pressão de venda sobre outros pesos pesados da tecnologia à medida que os fundos se redirecionam para as ações da empresa.

Na sexta-feira, as ações de outras companhias espaciais e de satélites caíram acentuadamente, com a Planet Labs registrando queda de 9% e a EchoStar, de 11%.

A SpaceX afirmou que sua oportunidade de mercado abrange US$ 28,5 trilhões, um valor que a empresa considerou o maior da história da humanidade. Com sua posição de liderança no setor espacial — a empresa afirma que suas operações são responsáveis por mais de 80% da massa lançada em órbita nos últimos três anos — e as receitas da Starlink, alguns investidores afirmaram que ela possui uma base sólida sobre a qual construir crescimento.

Alguns analistas já emitiram classificações positivas sobre a empresa, mas os analistas da Morningstar afirmaram este mês que o valor mais justo da SpaceX é de cerca de US$ 780 bilhões, e a CFRA iniciou nesta sexta-feira sua cobertura com uma recomendação de venda.

“Este não é um nome que você compra com base em fundamentos. Para mim, a analogia é a Amazon. Essa foi uma empresa que mudou a maneira como vivemos”, disse Nancy Tengler, presidente-executiva da Laffer Tengler Investments.