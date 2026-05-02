Spirit Airlines suspende voos e encerra operações nos EUA

247 - A Spirit Airlines suspendeu todos os seus voos neste sábado (2) e se tornou a primeira grande companhia aérea dos Estados Unidos a interromper integralmente suas operações em quase 25 anos. A empresa de baixo custo encerra as atividades após não conseguir superar sua segunda falência, em meio à alta do combustível de aviação, à resistência de credores e ao fracasso de um pacote de resgate negociado com o governo Trump.

A decisão deixa milhões de passageiros com bilhetes comprados para os próximos meses sem alternativa imediata de viagem e deve resultar na demissão de 17 mil funcionários. As tratativas para um acordo de última hora fracassaram na sexta-feira (1º), depois que o plano não obteve apoio suficiente entre credores relevantes da companhia.

Um advogado da Spirit havia informado a um tribunal de falências, na semana anterior, que a empresa mantinha “discussões muito avançadas” com a administração americana sobre um pacote de resgate. Parte dos credores, porém, rejeitou o desenho do acordo, que teria como consequência a entrega ao governo do controle da ampla maioria das ações da aérea.

Na manhã de sexta-feira (1º), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, indicou que poderia recuar do apoio anterior à operação de socorro. “Bem, estamos analisando a situação — mas se não conseguirmos chegar a um bom acordo, nenhuma instituição conseguiu”, afirmou. “Eu gostaria de salvar os empregos, mas faremos um anúncio ainda hoje. Apresentamos a eles uma proposta final.”

Alta do combustível agravou a crise

A pressão sobre a Spirit se intensificou com a disparada do combustível de aviação, que quase dobrou desde o início da guerra no Irã. Esse insumo é o segundo maior custo das companhias aéreas, atrás apenas da mão de obra. Para tentar compensar o aumento, empresas do setor elevaram tarifas e taxas, como as cobradas por bagagem despachada.

O problema é que a concorrência limita a capacidade de repassar integralmente esses custos aos passageiros. No caso das companhias de baixo custo, como a Spirit, o cenário é ainda mais difícil, já que o modelo depende de clientes que buscam tarifas mais baratas e são mais sensíveis a aumentos de preço.

A Spirit foi pioneira nos Estados Unidos ao oferecer passagens ultrabaixas, cobrando separadamente por serviços como bagagem de mão. Esse modelo pressionou os preços do mercado, influenciou concorrentes e levou grandes aéreas a criarem tarifas mais econômicas em categorias básicas.

Passageiros terão de buscar reembolso ou novos voos

Segundo a empresa de análise de aviação Cirium, a Spirit tinha cerca de 9 mil voos programados entre este sábado (2) e o fim de maio, o equivalente a 1,8 milhão de assentos. Na média, aproximadamente 300 voos e 60 mil potenciais passageiros por dia serão afetados apenas neste mês.

Clientes que compraram passagens para voos futuros deverão tentar obter reembolso por meio da operadora do cartão de crédito ou débito usado na compra. Passageiros que pagaram em dinheiro passam a ser credores da companhia e terão de aguardar na fila de ressarcimentos junto aos demais clientes e credores da empresa.

Para quem já estava no meio de uma viagem, a saída será procurar assentos em outras companhias aéreas. Esse processo tende a ser mais caro, porque bilhetes comprados de última hora costumam estar entre os mais elevados do setor.

Fechamento pode pressionar tarifas nos EUA

A suspensão dos voos da Spirit deve ter impacto sobre os preços em todo o mercado americano. A empresa planejava operar cerca de 2% dos voos domésticos nos Estados Unidos durante o verão, e a retirada dessa oferta tende a reduzir a concorrência e aumentar as tarifas.

A possibilidade de um resgate público para uma única companhia aérea provocou reações negativas tanto de empresas do setor quanto de parlamentares republicanos no Congresso. Ainda assim, Trump havia sinalizado apoio à ideia antes de endurecer a posição na sexta-feira (1º).

Em 2025, a Spirit foi classificada como a oitava maior companhia aérea dos Estados Unidos em número de assentos oferecidos. Sua saída do mercado representa um choque para passageiros que dependiam de tarifas mais baixas e para aeroportos atendidos pela empresa.

Prejuízos vinham desde a pandemia

A Spirit acumulava dificuldades financeiras desde a queda brusca das viagens aéreas no início da pandemia de Covid. Nos últimos anos, a empresa alertou repetidamente que havia “dúvidas substanciais” sobre sua capacidade de continuar operando.

A companhia entrou com pedido de falência duas vezes, a mais recente em agosto de 2025. Em fevereiro, anunciou acordo com credores para sair da recuperação com menos dívidas e manter suas operações. Três dias depois, porém, a guerra no Irã começou, afetando cerca de 20% do fornecimento mundial de petróleo e provocando nova escalada no preço do combustível de aviação.

Falências são recorrentes no setor aéreo, que exige grandes investimentos, enfrenta custos elevados com aeronaves e mão de obra e está exposto a oscilações fortes no combustível e na demanda por viagens. Mesmo em fases favoráveis, as margens de lucro costumam ser apertadas.

Nos últimos 25 anos, oito grandes companhias aéreas americanas entraram em falência. Em muitos casos, foram adquiridas por concorrentes, o que acelerou a consolidação do setor. Atualmente, United, American, Delta e Southwest concentram cerca de 80% dos voos disponíveis aos passageiros nos Estados Unidos.

O encerramento completo de uma empresa aérea de grande porte, porém, é menos comum. O caso da Spirit é o primeiro de uma companhia americana importante desde a falência da Midway Airlines, ocorrida após os ataques de 11 de setembro de 2001.