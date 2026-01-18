Tensões na Groenlândia levam União Europeia a convocar reunião extraordinária do Conselho Europeu

247 – O presidente do Conselho Europeu, António Costa, afirmou nesta terça-feira que as consultas com os países-membros da União Europeia sobre as recentes tensões envolvendo a Groenlândia reforçaram uma posição unificada do bloco em defesa do direito internacional e da soberania territorial. A declaração foi publicada pelo próprio Costa em suas redes sociais, diante das ameaças do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que ameaça anexar o território pertencente à Dinamarca.

Segundo ele, os governos europeus reafirmaram “unidade nos princípios do direito internacional, da integridade territorial e da soberania nacional”, além de destacarem “unidade de apoio e solidariedade com a Dinamarca e a Groenlândia”, em meio ao agravamento do cenário geopolítico no Atlântico Norte e no Ártico.

Costa também apontou que existe um “interesse transatlântico compartilhado” para garantir paz e segurança na região do Ártico, “notavelmente por meio da Otan”, sinalizando que a escalada de tensões já é tratada como um tema estratégico de segurança coletiva, e não apenas como uma disputa diplomática.

Em tom de advertência, o presidente do Conselho Europeu afirmou ainda que há uma avaliação conjunta entre os países-membros de que eventuais tarifas comerciais “minariam as relações transatlânticas” e seriam “incompatíveis com o acordo comercial entre União Europeia e Estados Unidos”. A mensagem é interpretada como uma reação preventiva a pressões externas e ameaças econômicas que possam ser utilizadas como forma de coerção política.

O dirigente europeu acrescentou que a União Europeia está pronta para “se defender contra qualquer forma de coerção”, mas destacou que o bloco segue disposto a manter um diálogo com Washington. “Há prontidão para continuar engajando construtivamente com os Estados Unidos em todas as questões de interesse comum”, afirmou.

Diante da gravidade dos acontecimentos e da necessidade de coordenação política entre os chefes de Estado e de governo, Costa anunciou que convocará uma reunião extraordinária do Conselho Europeu “nos próximos dias”. A decisão aponta para uma escalada institucional no tratamento do tema, com possibilidade de medidas conjuntas caso as tensões se agravem.