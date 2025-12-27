Terremoto de magnitude 7,0 atinge o nordeste de Taiwan

247 - Um terremoto de magnitude 7,0 atingiu o nordeste de Taiwan no sábado (27), com epicentro localizado a cerca de 32 quilômetros da cidade costeira de Yilan. O abalo sísmico ocorreu a uma profundidade de 73 quilômetros e foi sentido em diversas áreas do norte da ilha, incluindo prédios da capital, Taipé. Até o momento, não há registro de vítimas nem de danos estruturais graves.

A administração meteorológica da ilha classificou a intensidade do tremor como categoria 4, nível que pode provocar danos leves. Autoridades municipais de Taipé informaram que, logo após o terremoto, não houve relatos de prejuízos significativos na cidade.

Na região de Yilan, o tremor provocou a interrupção temporária do fornecimento de energia elétrica para mais de 3.000 residências. O órgão responsável pela distribuição informou que o serviço foi restabelecido após um breve período, sem impactos duradouros para os moradores.

A Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), maior fabricante mundial de chips, também adotou medidas preventivas. A empresa informou que um pequeno número de suas instalações no parque científico de Hsinchu atingiu os critérios internos de evacuação após o terremoto. Em comunicado, a companhia afirmou: “Priorizando a segurança do pessoal, estamos realizando evacuações ao ar livre e contagens de pessoal de acordo com os procedimentos de resposta a emergências. Os sistemas de segurança do trabalho em todas as instalações estão funcionando normalmente.”

Localizada próxima à junção de duas placas tectônicas, Taiwan está entre as áreas mais suscetíveis a terremotos no leste da Ásia. Em sábado (6) de fevereiro de 2016, um forte tremor no sul da ilha deixou mais de 100 mortos. Já em terça-feira (21) de setembro de 1999, um terremoto de magnitude 7,3 causou mais de 2.000 mortes, configurando um dos episódios sísmicos mais letais da história recente do território.