Trump anuncia coletiva de imprensa marcada para esta segunda-feira na Casa Branca

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, convoca imprensa para coletiva na Casa Branca nesta segunda (6) ao anunciar um encontro com jornalistas para tratar do resgate de um piloto abatido no Irã, com participação de autoridades militares. A agenda ocorre em meio à atenção internacional voltada ao conflito na região.

A informação foi divulgada pela porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, que confirmou a mudança de local e horário diante da alta procura da imprensa. “Devido à grande demanda da imprensa, a coletiva de imprensa do presidente Trump amanhã agora acontecerá na Sala de Imprensa da Casa Branca, às 13h”, afirmou a porta-voz, de acordo com a CNN.

Durante a entrevista, Donald Trump estará acompanhado de representantes das Forças Armadas para apresentar detalhes sobre a operação de resgate de um piloto que estava a bordo de um caça F-15 abatido sobre o território iraniano.

A iniciativa ocorre em um momento de forte repercussão internacional, com desdobramentos militares e diplomáticos ligados ao conflito envolvendo os Estados Unidos e o Irã. A coletiva deve trazer informações oficiais sobre a operação e seus resultados.