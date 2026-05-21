Trump anuncia envio de mais 5 mil soldados dos EUA para a Polônia

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quinta-feira (21) o envio de mais 5 mil soldados estadunidenses para a Polônia. A informação foi divulgada pelo mandatário em publicação na rede Truth Social.

Segundo a agência Reuters, Trump afirmou que a decisão está ligada à relação com o presidente polonês, Karol Nawrocki, apoiado pelo presidente estadunidense durante a disputa eleitoral no país europeu.

"Com base na vitória eleitoral do agora presidente da Polônia, Karol Nawrocki, que tive orgulho de apoiar, e em nossa relação com ele, tenho o prazer de anunciar que os Estados Unidos enviarão mais 5 mil soldados para a Polônia", escreveu Trump.

O anúncio ocorreu dois dias após o vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, informar a jornalistas que um destacamento militar para a Polônia havia sido adiado. Nos últimos meses, o governo estadunidense vinha revisando sua presença militar na Europa.

A expectativa era de redução do contingente no continente, após cobranças de Trump para que a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) ampliasse sua participação na defesa europeia.

Trump recebeu Nawrocki na Casa Branca em maio do ano passado e declarou apoio ao então candidato durante a campanha presidencial polonesa. Nawrocki venceu o candidato ligado ao primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk, identificado com setores pró-União Europeia.