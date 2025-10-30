Trump anuncia que Coreia do Sul pagará US$ 350 bilhões aos EUA para reduzir tarifas

247 – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que a Coreia do Sul concordou em pagar US$ 350 bilhões ao governo norte-americano em troca da redução das tarifas impostas por Washington. A declaração foi feita em publicação na plataforma Truth Social, segundo noticiou a agência russa TASS nesta quarta-feira (30).

“A Coreia do Sul concordou em pagar aos Estados Unidos 350 bilhões de dólares pela redução das tarifas cobradas contra eles pelos Estados Unidos. Além disso, concordaram em comprar nosso petróleo e gás em grandes quantidades, e os investimentos em nosso país por empresas e empresários sul-coreanos ricos excederão 600 bilhões de dólares”, escreveu Trump.

O presidente norte-americano também destacou que a aliança militar entre os dois países “está mais forte do que nunca” e que, com base nessa relação, autorizou a Coreia do Sul a construir submarinos movidos a energia nuclear, substituindo os modelos a diesel atualmente utilizados pela Marinha sul-coreana.

De acordo com a TASS, o assessor de segurança nacional sul-coreano, Wi Sung-lac, havia afirmado anteriormente que Trump reconheceu a necessidade de o país asiático possuir submarinos nucleares para fortalecer sua defesa.

O anúncio de Trump reforça a estratégia de seu governo de buscar acordos bilaterais economicamente vantajosos e de pressionar aliados estratégicos na Ásia a ampliar investimentos nos Estados Unidos. O movimento ocorre em meio à crescente disputa de influência na região, especialmente diante da expansão econômica e militar da China.