Trump ataca imigrantes da Somália: ‘lixo, o país de vocês fede’

247 - Em mais uma de suas declarações polêmicas, o presidente norte-americano, Donald Trump, atacou imigrantes da Somália nesta terça-feira (2), ao sugerir que alguns somalis residentes nos Estados Unidos são “lixo”.

“Eles não contribuem em nada. Não quero eles no nosso país. O país deles é ruim por um motivo. O país de vocês fede, e não queremos essas pessoas aqui”, acrescentou o chefe da Casa Branca. “Não são pessoas que trabalham. Não são pessoas que dizem ‘vamos lá, vamos fazer este lugar funcionar’. São pessoas que só sabem reclamar”.

Os ataques contra imigrantes da Somália aumentaram na semana passada. Um ativista conservador denunciou um suposto desvio de recursos que teriam que ser destinados ao estado de Minnesota. A denúncia apontou que o dinheiro teria ido para o al-Shabab, grupo ligado à Al-Qaeda na Somália.

Nos últimos dias, o presidente Donald Trump prometeu nas redes sociais enviar somalis “de volta para onde vieram” e disse que Minnesota seria “um centro de lavagem de dinheiro” ilegal.