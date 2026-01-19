Trump cita "ameaça russa" na Groenlândia, critica Dinamarca e diz: "chegou a hora"

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a elevar a tensão diplomática no Atlântico Norte ao afirmar que a Dinamarca não conseguiu conter o que classificou como “ameaça russa” na Groenlândia. Em declarações feitas nesta segunda-feira (19), o mandatário norte-americano disse que o momento atual exige uma mudança drástica no controle do território, considerado por ele essencial para a segurança dos EUA, informa o G1.

Segundo Trump, a questão da Groenlândia vem sendo ignorada há décadas por Copenhague, apesar de alertas recorrentes da aliança militar ocidental. “A Otan vem dizendo à Dinamarca, há 20 anos, que ‘vocês precisam afastar a ameaça russa da Groenlândia’. Infelizmente, a Dinamarca não conseguiu fazer nada a respeito. Agora chegou a hora, e isso será feito!”, afirmou o presidente dos Estados Unidos.

Desde o início de seu segundo mandato, há um ano, Donald Trump tem reiterado a intenção de anexar a Groenlândia aos Estados Unidos. Para o presidente norte-americano, a ilha tem valor estratégico central para o chamado Domo de Ouro, um escudo antimísseis que ele pretende implantar como parte da política de defesa nacional. Embora os EUA mantenham uma base militar no território, a presença americana foi reduzida significativamente nos últimos anos.

As declarações do presidente dos Estados Unidos provocaram reação imediata na Europa. Na última quinta-feira (15), Alemanha, França, Reino Unido, Noruega, Holanda e Suécia enviaram tropas militares para a Groenlândia, numa demonstração de apoio à Dinamarca e de preocupação com a escalada do conflito diplomático.

Além da retórica militar, Donald Trump anunciou medidas econômicas que ampliam a pressão sobre os aliados europeus. Em publicação na rede Truth Social, o presidente dos Estados Unidos informou que, a partir de 1º de fevereiro, diversos países europeus passarão a pagar uma tarifa de 10% sobre todas as mercadorias exportadas aos EUA. A alíquota, segundo ele, será elevada para 25% em 1º de junho. “A tarifa será devida e exigida até que seja alcançado um acordo para a compra completa e total da Groenlândia”, escreveu.

De acordo com a agência Reuters, em carta enviada ao primeiro-ministro da Noruega, Jonas Gahr Støre, Trump afirmou que “não se sente mais obrigado a pensar puramente na paz, embora ela seja predominante”. O chefe de governo norueguês reagiu classificando o anúncio das tarifas relacionadas à Groenlândia como inaceitável.

A nova ofensiva política do presidente dos Estados Unidos amplia o clima de instabilidade entre Washington e seus aliados tradicionais, ao mesmo tempo em que reacende o debate sobre soberania, segurança internacional e os limites da atuação norte-americana em territórios estratégicos do Ártico.