Trump corta repasses e acusa a África do Sul de “genocídio”

247 - O atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a elevar o tom contra a África do Sul ao anunciar a suspensão imediata de todos os pagamentos e subsídios destinados ao país. A ofensiva verbal e diplomática foi divulgada nesta quarta-feira, em meio a novas acusações feitas pelo líder norte-americano.

As informações foram publicadas originalmente pela RT, que destacou que Trump acusou Pretória de “genocídio” contra afrikâners e outros descendentes de colonos europeus. Em mensagem divulgada no Truth Social, ele afirmou que os “horríveis abusos contra os direitos humanos” estariam sendo ignorados. “Os meios de comunicação não falam sobre esse genocídio”, escreveu o presidente dos EUA.

Trump justificou ainda a ausência norte-americana na cúpula do G20 realizada na semana passada em Johanesburgo. Segundo ele, o governo sul-africano “se recusou a reconhecer ou enfrentar” tais abusos e, além disso, não realizou a passagem simbólica da presidência do bloco para representantes da embaixada dos EUA, que serão anfitriões do encontro em Miami em 2026.

“Por minha ordem, a África do Sul não receberá um convite para o G20 de 2026, que será organizado no próximo ano na grande cidade de Miami, Flórida. A África do Sul mostrou ao mundo que não é um país digno de ser membro em nenhum lugar, e vamos parar todos os pagamentos e subsídios destinados a eles com efeito imediato”, declarou Trump.

O governo sul-africano reagiu de forma firme às acusações. Pretória classificou como infundadas as alegações de “perseguição” contra a população branca e considerou “lamentável” a menção a supostas “massacres de afrikâners”, ressaltando que tais afirmações não têm base em fatos nem respaldo histórico.