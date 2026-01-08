Trump diz que agora só pode ser detido pela sua própria “moralidade”

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que seu poder como chefe da Casa Branca é limitado somente por sua própria moral e julgamento pessoal. Com este posicionamento, o Republicano demonstrou não levar em consideração tratados multilaterais e o direito internacional.

Em entrevista ao The New York Times, Trump foi questionado sobre a existência de limites para seus poderes em nível global. “Sim, há uma coisa. A minha própria moral. A minha própria mente. É a única coisa que pode me impedir. Eu não preciso do direito internacional”, acrescentou. “Não estou buscando machucar pessoas.”

Alegando o suposto combate ao narcotráfico, o governo Trump tem adotado uma política externa preocupante. Forças dos EUA sequestraram Nicolás Maduro, no último final de semana, e pretendem controlar o petróleo venezuelano. A Venezuela detém 303,8 bilhões de barris de petróleo, apontaram números divulgados pelo Instituto de Estatística de Energia. O número representa 17,5% da reserva comprovada de petróleo em nível internacional.

O presidente dos EUA também pode interferir na Colômbia, como uma medida que "soa bem", disse ele a bordo do Air Force One, a aeronave oficial, na noite deste domingo (4).

Os EUA já haviam determinado ataques a embarcações supostamente envolvidas com o tráfico de drogas. Desde setembro de 2025, mais de 30 ataques em embarcações resultaram em mais de 100 mortes nas regiões do Caribe e do Pacífico, em áreas próximas ao continente sul-americano. Conforme destacaram líderes e analistas, Trump também pretende conter a cooperação cada vez mais estreita da América Latina com a China, com o BRICS e com o Sul Global.