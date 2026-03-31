Trump diz que EUA podem encerrar guerra com Irã em duas ou três semanas

Reuters - O presidente norte-americano, Donald Trump, disse nesta terça-feira que os Estados Unidos poderiam encerrar sua campanha militar contra o Irã dentro de duas ou três semanas.

"Estaremos saindo muito em breve", disse ele aos repórteres no Salão Oval da Casa Branca, acrescentando que a saída poderia ocorrer "dentro de duas semanas, talvez duas semanas, talvez três".

A declaração foi a mais clara de Trump até o momento de que ele pretende encerrar em breve uma guerra de um mês que reordenou o Oriente Médio, perturbou os mercados globais de energia e mudou a trajetória do mandato do republicano.

Trump acrescentou que o governo iraniano não precisa fazer um acordo com os EUA para encerrar o conflito.

"O Irã não precisa fazer um acordo, não", disse ele quando perguntado se uma diplomacia bem-sucedida era um pré-requisito para os EUA encerrarem o conflito. "Não, eles não precisam fazer um acordo comigo."

Em vez disso, disse Trump, a exigência para encerrar a operação era que o Irã fosse "colocado na idade da pedra", sem a capacidade de adquirir uma arma nuclear em breve.

"Então iremos embora", disse ele.