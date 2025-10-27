Trump diz que não concorrerá à Vice-Presidência dos EUA em 2028

Reuters - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, descartou nesta segunda-feira a possibilidade de concorrer à Vice-Presidência nas eleições de 2028, uma abordagem que alguns de seus partidários têm proposto para permitir que o presidente republicano cumpra mais um mandato.

"Eu teria permissão para fazer isso", disse Trump, em uma conversa com repórteres a bordo do avião presidencial Força Aérea Um.

Mas ele acrescentou: "Eu não faria isso. Acho que é muito esperto. Sim, eu descartaria essa possibilidade, porque é muito esperta. Acho que as pessoas não gostariam disso. É muito esperto. Não é - não seria certo".

Os comentários foram os mais recentes de Trump sobre o assunto, que ele tem provocado em declarações públicas e com bonés "Trump 2028" que ele distribui na Casa Branca.

Ninguém pode ser eleito para a Presidência dos EUA uma terceira vez, de acordo com a 22ª Emenda da Constituição dos Estados Unidos.

Alguns sugeriram que uma maneira de contornar essa proibição seria Trump se candidatar como vice-presidente, enquanto outro candidato se candidataria à Presidência e renunciaria, permitindo que Trump assumisse novamente. Os oponentes contestaram se isso seria legal.

Referindo-se à possibilidade de um terceiro mandato, Trump disse: "Eu adoraria fazer isso. Tenho meus melhores números de todos os tempos".

Quando pressionado por um repórter se não estava descartando um terceiro mandato, ele disse: "Não estou descartando? Quero dizer, você terá que me dizer".

Referindo-se ao vice-presidente, JD Vance, e ao secretário de Estado, Marco Rubio, Trump também disse que eles são ótimas pessoas que poderiam concorrer ao cargo.

"Acho que se eles formassem um grupo, seria imparável", disse ele. "Eu realmente acredito. Acredito nisso."