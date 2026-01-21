Trump diz que não vai impor tarifas à Europa previstas para 1º de fevereiro

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (21) que os EUA não irão impor tarifas a seus aliados europeus que estavam programadas para entrar em vigor em 1º de fevereiro.

“Com base nesse entendimento, não irei impor as tarifas que estavam previstas para entrar em vigor em 1º de fevereiro”, escreveu Trump na rede Truth Social.

As declarações de Trump ocorreram após sua reunião com o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, durante a qual as partes discutiram o arcabouço de um futuro acordo sobre a Groenlândia. (Com informações da Sputnik).