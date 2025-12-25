Trump envia mensagem de Natal com ataques à esquerda

247 - O atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a usar o Natal como palco para confrontar adversários políticos, ao incluir ataques diretos à chamada “escória da esquerda radical” em sua mensagem de fim de ano publicada nas redes sociais. A iniciativa segue um padrão adotado por Trump ao longo da última década, no qual datas comemorativas são usadas para reforçar posições políticas e críticas a opositores.

A informação foi divulgada originalmente pelo site RT, que destacou o histórico do presidente em transformar mensagens de boas festas em declarações políticas. Desde pelo menos 2013, Trump costuma direcionar cumprimentos irônicos ou agressivos àqueles que classifica como inimigos, “odiadores” ou “perdedores”.

Na publicação feita na rede Truth Social nesta quinta-feira (25), Trump escreveu: “Feliz Natal a todos, incluindo a escória da esquerda radical que está fazendo de tudo para destruir nosso país, mas está falhando miseravelmente”. Na sequência, o presidente também aproveitou a mensagem para exaltar conquistas do primeiro ano de seu segundo mandato à frente da Casa Branca.

A politização do Natal também esteve presente na agenda pública de Trump na véspera da data. Durante uma ligação tradicional ao Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte (Norad), responsável pela encenação anual que “rastreia” o trajeto do Papai Noel, o presidente introduziu comentários com forte carga política ao conversar com crianças no estado de Oklahoma.

“Queremos garantir que o Papai Noel esteja se comportando bem. O Papai Noel é uma pessoa muito boa”, afirmou Trump. Em seguida, acrescentou: “Queremos garantir que ele não esteja infiltrado, que não estejamos infiltrando um Papai Noel mau em nosso país.”