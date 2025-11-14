Trump: EUA realizarão testes nucleares muito em breve

247 - O presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (14) que os Estados Unidos conduzirão testes nucleares “muito em breve”. “Vamos realizar testes nucleares porque outros também os realizam”, declarou o mandatário.

O chefe da Casa Branca fez o anúncio um dia após o governo Trump criar a operação “Lança do Sul” para eliminar “narcoterroristas” do Hemisfério Ocidental. A informação foi publicada pela agência RT.

Antes dos dois anúncios, a gestão trumpista havia deslocado militares para a região do Caribe e para o Oceano Pacífico, em áreas próximas da América do Sul. O governo dos EUA alega ser necessário combater o narcoterrorismo.

Uma nova operação lançada pelos EUA apoia os ataques realizados a embarcações próximas do continente latino-americano. Pelo menos 80 pessoas morreram em dois meses de atuação das forças militares. Inicialmente, os países mais afetados são Venezuela e Colômbia.

Na América Latina, políticos, ativistas e intelectuais do campo progressista denunciam tentativas de violar a soberania de países da região.




