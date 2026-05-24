Trump posta foto de bomba atômica em nova ameaça contra o Irã

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou neste domingo (24) uma imagem gerada por inteligência artificial de uma bomba acompanhada da frase "Thank You for your attention to this matter”, ou “Obrigado pela sua atenção a este assunto”, em português.

JUST NOW: President Trump posts a picture of a bomb under a fighter jet with the words, "THANK YOU FOR YOUR ATTENTION TO THIS MATTER!" 👀



While Iranian President Masoud Pezeshkian responded on state television by pleading that his country is "not seeking nuclear weapons," the… pic.twitter.com/CXcdVBM63u May 24, 2026

A publicação foi feita em meio às negociações entre Estados Unidos e Irã para prorrogar por 60 dias a trégua no Oriente Médio, em uma tentativa de reduzir a tensão militar e restabelecer a circulação pelo Estreito de Ormuz, medida considerada central para a segurança marítima e para o fluxo internacional de petróleo. A região é uma das rotas mais estratégicas do comércio energético global e tornou-se um dos principais pontos das tratativas entre Washington e Teerã.

Domingo de provocações

A postagem da bomba não foi a única imagem gerada por IA divulgada por Trump neste domingo (24). Mais cedo, o presidente norte-americano havia publicado uma imagem de um drone dos Estados Unidos destruindo uma embarcação iraniana, acompanhada da legenda “Adeus!”, tradução de “Adios!”.