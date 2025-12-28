Trump pressiona Ucrânia e Rússia a assinarem acordo de paz

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo (28) que acredita que a resolução do conflito na Ucrânia está próxima, mas alertou que o fracasso das negociações pode prolongar a guerra por tempo indeterminado. As declarações ocorreram antes de uma reunião, neste domingo, entre Trump e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

“Acho que estamos nas etapas finais das conversas, e vamos ver”, disse Trump a jornalistas antes de seu encontro com Zelensky. “Caso contrário, isso vai continuar por muito tempo. Ou vai acabar, ou vai se arrastar por um longo período, e milhões de pessoas adicionais vão ser mortas",, acrescentou.

Trump afirmou que, à medida que um acordo de paz sobre a Ucrânia se aproxima, ele tem o potencial de se tornar “bom para todos”. “Acredito que temos os elementos de um acordo que é bom para a Ucrânia, bom para todos”, disse Trump. Segundo ele, um possível acordo de paz sobre a Ucrânia incluiria um acordo de segurança, com países europeus fortemente envolvidos na “proteção”. “Haverá um acordo de segurança. Será um acordo forte, e as nações europeias estarão muito envolvidas na proteção”, disse Trump no início da sua reunião bilateral em Mar-a-Lago, na Flórida.

Ainda segundo Trump, as negociações em curso para a paz na Ucrânia incluem planos para “grandes” benefícios econômicos que ajudariam na recuperação do país após a resolução do conflito, acrescentando que será necessário “muito” trabalho de reconstrução. “Há grandes benefícios econômicos para a Ucrânia, porque há muito a ser reconstruído, há muita riqueza a ser gerada, e eles [os ucranianos] têm grande riqueza. Potencialmente, têm ainda mais riqueza. Eles querem começar, mas há um grande benefício econômico para a Ucrânia no que estamos discutindo”, disse Trump.