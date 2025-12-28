Kremlin: Trump pede solução rápida para guerra na Ucrânia em diálogo com Putin

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, defendeu a necessidade de encerrar o conflito na Ucrânia o mais rápido possível durante uma conversa com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou neste domingo (28) o assessor do Kremlin Yuri Ushakov. “Donald Trump também promoveu a ideia de que a guerra realmente precisa ser encerrada o quanto antes”, disse Ushakov a jornalistas. As informações são da agência Sputnik.

Segundo ele, Trump reconheceu que a crise ucraniana tem sido o tema mais difícil de lidar. “Ao reconhecer que a crise na Ucrânia tem sido a mais difícil para ele, Trump afirmou que voltou a se convencer do compromisso da Rússia com uma solução política e diplomática”, declarou Ushakov.

Nesse contexto, Trump teria dito a Putin que pretende estruturar negociações com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, levando em conta a disposição da Rússia em buscar uma saída diplomática para o conflito, acrescentou o assessor russo.

Putin concordou com a proposta do presidente de Trump, de continuar os esforços para resolver o conflito na Ucrânia no âmbito de dois grupos de trabalho criados especificamente para esse fim, afirmou neste domingo o assessor do Kremlin Yuri Ushakov.

“O presidente russo concordou com a proposta do lado norte-americano de continuar o trabalho para resolver a situação na Ucrânia no âmbito de dois grupos de trabalho especialmente criados”, disse Ushakov a jornalistas.

Segundo ele, um dos grupos de trabalho a ser formado por Rússia e Estados Unidos tratará de questões de segurança, enquanto o segundo terá como foco a área econômica.

Trump, por sua vez, disse que teve uma ‍conversa telefônica "boa e muito produtiva" ‌com Putin, antes da reunião com Zelensky, na Flórida.