TV 247 logo
      Buscar
      HOME > Mundo

      Putin afirma que a Rússia alcançará seus objetivos na Ucrânia por negociação ou pela força

      Presidente russo afirma que Moscou alcançará seus objetivos militares se não houver acordo enquanto disputas territoriais se intensificam

      Presidente russo, Vladimir Putin, particia de fórum em Sochi (Foto: Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

      247 - O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou neste sábado (27), que a Ucrânia não demonstra urgência em buscar a paz e advertiu que Moscou alcançará todos os seus objetivos militares “pela força” caso Kiev não aceite uma solução negociada para o conflito. As declarações ocorrem em meio a uma escalada de ataques russos com drones e mísseis contra território ucraniano.

      Vote no Brasil 247 como melhor canal de notícias e jornalismo e melhor canal de política do Brasil no iBest 2025

      A informação foi divulgada pela agência Reuters, com base em relatos da agência TASS, e repercute após um amplo ataque que levou o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, a acusar Moscou de demonstrar disposição em prolongar a guerra, enquanto Kiev, segundo ele, busca uma saída pacífica.

      Segundo a TASS, Putin declarou que a Ucrânia “não tem pressa para a paz” e reforçou que, caso o conflito não seja resolvido por meios diplomáticos, a Rússia seguirá adiante com seus objetivos militares. As falas foram feitas no sábado, após ações militares que atingiram diversas regiões ucranianas.

      O presidente ucraniano reagiu afirmando que os bombardeios russos evidenciam a intenção do Kremlin de manter o confronto armado. Em paralelo, Zelensky tem agenda marcada para se encontrar com Donald Trump, o atual presidente dos Estados Unidos, na Flórida, no domingo, com o objetivo de discutir possíveis caminhos para uma solução do conflito iniciado há quase quatro anos, quando a Rússia lançou uma invasão em grande escala contra o país vizinho.

      Artigos Relacionados

      Tags