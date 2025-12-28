Putin afirma que a Rússia alcançará seus objetivos na Ucrânia por negociação ou pela força

247 - O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou neste sábado (27), que a Ucrânia não demonstra urgência em buscar a paz e advertiu que Moscou alcançará todos os seus objetivos militares “pela força” caso Kiev não aceite uma solução negociada para o conflito. As declarações ocorrem em meio a uma escalada de ataques russos com drones e mísseis contra território ucraniano.

A informação foi divulgada pela agência Reuters, com base em relatos da agência TASS, e repercute após um amplo ataque que levou o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, a acusar Moscou de demonstrar disposição em prolongar a guerra, enquanto Kiev, segundo ele, busca uma saída pacífica.

Segundo a TASS, Putin declarou que a Ucrânia “não tem pressa para a paz” e reforçou que, caso o conflito não seja resolvido por meios diplomáticos, a Rússia seguirá adiante com seus objetivos militares. As falas foram feitas no sábado, após ações militares que atingiram diversas regiões ucranianas.

O presidente ucraniano reagiu afirmando que os bombardeios russos evidenciam a intenção do Kremlin de manter o confronto armado. Em paralelo, Zelensky tem agenda marcada para se encontrar com Donald Trump, o atual presidente dos Estados Unidos, na Flórida, no domingo, com o objetivo de discutir possíveis caminhos para uma solução do conflito iniciado há quase quatro anos, quando a Rússia lançou uma invasão em grande escala contra o país vizinho.