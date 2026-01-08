Trump propõe orçamento militar recorde de US$ 1,5 trilhão em 2027

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, defendeu a criação de um orçamento militar de US$ 1,5 trilhão, o que representaria um aumento de cerca de 50% nos gastos com defesa. A proposta foi apresentada em publicações recentes nas redes sociais e provocou forte reação no Congresso, além de reacender o debate sobre prioridades fiscais e a relação do governo com a indústria bélica. As informações são do Politico.

O presidente afirmou que não permitirá que companhias de defesa recompram ações, distribuam dividendos ou paguem salários elevados a executivos enquanto recebem grandes volumes de recursos públicos.

Trump também acusou as empresas de se moverem lentamente no desenvolvimento de armamentos e de cobrarem valores excessivos pelos equipamentos fornecidos ao governo. O posicionamento ocorre no momento em que a Casa Branca e líderes republicanos avaliam a possibilidade de aprovar um novo megaprojeto de lei partidário para elevar os gastos militares ainda neste ano, um caminho considerado complexo do ponto de vista político e processual.

Entre parlamentares republicanos, cresce a pressão para que o aumento não seja pontual. O deputado Don Bacon afirmou: “Muitos de nós estamos dizendo que queremos um compromisso com um aumento sustentado de gastos, não apenas por um ano.” A declaração reflete a avaliação de que programas estratégicos de defesa exigem previsibilidade orçamentária de longo prazo.

Apesar disso, a resistência democrata é vista como um dos principais entraves. De acordo com um lobista do setor de defesa ouvido pela reportagem, sob condição de anonimato, os cortes em áreas sociais tendem a gerar oposição. Ele afirmou: “O Golden Dome e a Golden Fleet são completamente inviáveis sem orçamentos desse tamanho, então o governo precisaria apresentar os números para sustentar isso. Mas o meu palpite é que o dinheiro extra terá de vir por meio da reconciliação.”

Na Câmara dos Representantes, o presidente da Comissão de Apropriações, Tom Cole, reconheceu a necessidade de ampliar os recursos destinados às Forças Armadas, mas evitou confirmar se o volume proposto por Trump é viável. “Levarei a sério qualquer pedido que o presidente fizer, e vamos ver”, declarou.

Outros parlamentares adotaram um tom mais entusiástico. O deputado Steve Womack classificou Trump como “absolutamente certo” e argumentou que os Estados Unidos têm negligenciado sua estrutura de defesa. “Por tempo demais, subfinanciamos nosso aparato de defesa — enfraquecendo nossa segurança nacional e beneficiando nossos adversários estrangeiros”, afirmou. Em seguida, acrescentou: “Uma defesa nacional forte é fundamental para nossa prosperidade de longo prazo e para proteger nosso país contra todas as ameaças emergentes. Elogio o presidente Trump por sua liderança e espero trabalhar para avançar um projeto de defesa de US$ 1,5 trilhão.”